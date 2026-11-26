Elon Musk anunció que entregará dos acciones de SpaceX a cada niño de Estados Unidos, duplicando la promesa que había realizado en octubre. El multimillonario explicó que una de las acciones será aportada por la propia compañía aeroespacial y la otra procederá de su patrimonio personal.

El anuncio fue realizado el miércoles a través de X, la plataforma de redes sociales de la que también es propietario.

Cada niño en Estados Unidos recibirá dos acciones de SpaceX, una de la empresa y otra mía personalmente", escribió el empresario.

De acuerdo con Musk, la acción correspondiente a SpaceX será transferida el próximo mes, mientras que la que entregará personalmente llegará en junio del próximo año. Sin embargo, no proporcionó detalles sobre el mecanismo de distribución, los requisitos para recibir los títulos ni la forma en que se administrará el programa.

¿Cuánto dinero representan las dos acciones de SpaceX?

La propuesta representa una operación de gran magnitud si se toma como referencia la población infantil estadounidense. Según datos de 2024 de la Oficina del Censo de Estados Unidos, el país cuenta con alrededor de 73 millones de habitantes menores de 18 años.

El miércoles, el precio de cierre de una acción de SpaceX fue de 127.44 dólares. Con ese valor, las dos acciones prometidas por Musk representarían aproximadamente 254.88 dólares por beneficiario.

Si se considera a toda la población infantil mencionada por el organismo estadístico, el valor total del regalo ascendería a cerca de 18 mil 600 millones de dólares.

Esta cifra es una estimación basada en el precio de cierre de los títulos y en el número de menores de edad. El valor podría cambiar de acuerdo con las cotizaciones futuras y todavía no se conocen las condiciones definitivas del programa.

Andrew Ross Sorkin y Elon Musk intervienen durante la cumbre DealBook del New York Times en el Jazz at Lincoln Center. Getty Images via AFP

Musk recomienda conservar las acciones de SpaceX

El empresario también aconsejó a los beneficiarios mantener los títulos en lugar de venderlos inmediatamente, al considerar que la compañía tiene un potencial de crecimiento extraordinario.

Recomiendo conservar sus acciones", expresó Musk en su publicación.

Para justificar su recomendación, el empresario planteó que SpaceX podría "valer aproximadamente un millón de veces la economía global actual" si consigue convertir la vida en multiplanetaria y aprovechar siquiera una millonésima parte de la energía del Sol.

Obviamente son objetivos increíblemente difíciles, pero existe un camino para lograrlos", añadió.

Las declaraciones reflejan las ambiciones de Musk para el futuro de la empresa, particularmente en materia de exploración espacial, desarrollo tecnológico y eventual colonización de otros planetas.

La iniciativa no surgió por primera vez este miércoles. En octubre, Musk había prometido entregar una acción de SpaceX a cada niño de Estados Unidos, y entonces aseguró que sería "la primera de muchas".

Con el nuevo anuncio, el empresario duplicó la cantidad de títulos contemplados inicialmente y confirmó que una parte de la entrega saldría directamente de sus acciones personales.

No obstante, la propuesta todavía carece de información operativa. Musk no explicó cómo se identificaría a los beneficiarios, si los menores necesitarán una cuenta de inversión, quién administrará los títulos ni qué procedimiento se utilizará para concretar las transferencias.