Colapsa edificio de tres pisos en Nueva York; se reportan muertos

Una persona murió y varias resultaron heridas el miércoles tras el colapso de una edificación de tres pisos cerca de una obra en construcción en Nueva York, informaron las autoridades de la mayor metrópoli de Estados Unidos.

Imágenes del lugar mostraron a bomberos que revisaban una pila de escombros en lo que parecía ser una propiedad residencial cuyos muros estaban derribados. Medios locales reportaron que algunas personas fueron sacadas de entre los restos del edificio, incluido un menor trasladado en una camilla.

El departamento de bomberos de Nueva York (FDNY) dijo que recibió reportes de gente atrapada luego del derrumbe, alrededor de las 16:00 hora local, en el distrito de Flatbush, en Brooklyn.

Ese departamento declaró muerta a una persona en el lugar, mientras que otras cuatro fueron llevadas al hospital en condición crítica y seis más sufrieron heridas menores.

El departamento de edificios de la ciudad dijo que sus inspectores estaban en el lugar "ayudando en las labores de recuperación y realizando inspecciones de estabilidad estructural en los edificios cercanos". La causa del colapso se desconoce por el momento.

Qué se sabe del edificio

El primer llamado de emergencia llegó a las 16:01, según amNY, y las autoridades ubicaron el colapso en el cruce de las avenidas Flatbush y Bedford. Los medios no coinciden en la dirección exacta: ABC7 y Fox 5 hablan del número 2625 de la avenida Bedford, mientras que amNY cita el 1325 de la avenida Flatbush.

Según CNN, citada por Infobae, el inmueble tenía una tienda en la planta baja y al menos un departamento arriba. Estaba junto a un terreno donde habían demolido un edificio de un piso para iniciar un nuevo proyecto.

Los registros municipales que consultó CNN indican que, en abril, la ciudad citó a un contratista de demolición por seguir trabajando en ese terreno pese a una orden de suspensión de obra. El caso se resolvió en octubre, cuando la empresa pagó 10 mil dólares en multas. Las autoridades no han vinculado esa sanción con el colapso.

El derrumbe ocurrió alrededor de las 16:00 hora local en el cruce de Flatbush y Bedford. Especial.

La asambleísta estatal Rodneyse Bichotte Hermelyn dijo a NY1 que desconoce la causa y que el edificio probablemente estaba abandonado.

Rescate en curso: heridos y muertos

Los bomberos trabajaban con drones y perros. Aunque el FDNY reportó cuatro heridos críticos y seis leves, otros medios dieron balances distintos: La Nación habló de 12 heridos, seis de ellos graves, y amNY mencionó dos en estado crítico.

La concejal de Flatbush, Farah Louis, lamentó la pérdida de vidas.

El inmueble de tres pisos estaba junto a un terreno donde demolieron una construcción. Especial.

"Estamos consternados al saber que al menos una persona ha perdido la vida", dijo Louis en un comunicado a ABC News.