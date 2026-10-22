Colapsa estructura en sede de la Fiscalía CDMX durante remodelación

La tarde de este jueves se registró la movilización de vehículos de emergencia, debido al colapso de una parte de una estructura en las obras de remodelación que se llevan a cabo en el edificio de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX).

El incidente, registrado minutos antes de las 17:00 horas, ocasionó que el cableado de diferentes compañías de televisión, telefonía y suministro de energía eléctrica se rompieran y colgaran de los postes.

Reproducir Hace tres meses también ocurrió la caída de una barda en las instalaciones de la fiscalía

Tras este incidente y, al no haber señalización o cierre vial, el conductor de un tráiler que circulaba por la avenida Dr. Río de la Loza jaló los cables y dañó dos postes que sostienen los semáforos del crucero, así como a un vehículo particular.

Tras este segundo percance, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, realizaron el corte vial para facilitar las labores de los Bomberos y personal de Protección Civil, que llegaron para atender la emergencia.

Cabe destacar que no se registraron personas lesionadas por este percance.

Cabe destacar que no se registraron personas lesionadas por este percance Foto: Rodolfo Dorantes | Excélsior

Durante los últimos meses no es la primera vez que ocurre algo similar, ya que en julio pasado colapsó el tramo de una barda, lo que dejó a dos personas lesionadas.

Los servicios de emergencia llegaron al lugar para delimitar la zona por donde se esparcieron los escombros, así como para llevar a uno de los heridos a un hospital, mientras que el otro fue atendido en el lugar.