Venezuela declara estado de emergencia tras sismos devastadores

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró estado de emergencia tras terremotos. Los dos sismos registrados fueron de magnitud 7.1 y 7.5.

La presidenta informo que principal aeropuerto de Venezuela cerrado "por graves daños en su infraestructura" tras terremotos. También informó que hasta ahora se han registrado 20 réplicas tras dos fuertes terremotos en Venezuela.

Se han registrado 20 réplicas, es un hecho de graves consecuencias, (...) hay estados particularmente afectados", indicó Rodríguez.

El gobierno venezolano confirmó numerosas afectaciones a sevicios de infraestructura a lo larga de la capital, así como numerosos edificios dañados y derrumbados, razón por la cual se ordenó la desconexión del servicio de gas doméstico en regiones como La Guaira y Caracas. Decenas de rescatistas trabajaban entre los escombros para buscar posibles víctimas y sobrevivientes.

Delcy Rodríguez informó que las tareas de rescate se encuentran en marcha y pidió a los venezolanos resguardase en sitios seguros.

“Inmediatamente después de la ocurrencia de estos dos sismos, todas nuestras autoridades y el sistema de protección civil se abocó a las tareas del rescate”, precisó Rodríguez, quien aclaró que la red de gas doméstico fue desconectada para evitar otros incidentes.

La presidente encargado también informó que de acuerdo al Servicio Geológico de Estados Unido los terremotos tuvieron una magnitud de 7.2 y 7.5 y se produjeron con un minuto de diferencia.

Horas antes, imágenes de video mostraban a equipos de emergencia trepando por las ruinas de un edificio derrumbado en la capital al caer la noche, mientras familiares angustiados buscaban ayuda para sus seres queridos que se creía que estaban atrapados.

Tras los sismos, la situación de los residentes de Caracas se agravo debido a que estos quedaron sin electricidad o sin servicio de internet.

Alcalde de Chacao admite fallecidos

El alcalde del municipio caraqueño de Chacao, Gustavo Duque, informó sobre posibles fallecidos tras los dos terremotos que sacudieron el centro de Venezuela y causaron daños materiales aún no cuantificados.

Lamentablemente, hasta ahora sí, pero estamos enfocados en tratar de rescatar a la mayor cantidad de vecinos con vida", declaró el funcionario durante las labores de rescate en dos edificios colapsados frente a la plaza Altamira, en el este de Caracas.

Los videos compartidos tras los sismos en Venezuela muestran edificios residenciales derrumbados, casas agrietadas y personas que se acercan a los escombros en busca de familiares o sobrevivientes.

Uno de los videos más virales muestra como los autos y paredes de un estacionamiento subterráneo se agitan mientras el segundo terremoto, el de 7.5 de magnitud, tiene lugar. Otra grabación capta el momento en que un equipo de jugadores profesionales de béisbol notan el movimiento telúrico en el Estadio Universitario de Caracas.