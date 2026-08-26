Ecuador anuncia operaciones antidrogas conjuntas con Colombia y Estados Unidos

Ecuador anunció que realizará operaciones antidrogas conjuntas con Colombia y Estados Unidos en la frontera que lo limita con el territorio colombiano, donde operan varios grupos armados.

Bogotá y Quito dieron un giro a sus tensas relaciones diplomáticas con la llegada al poder en Colombia del derechista Abelardo De la Espriella.

El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, acusaba al antecesor de De la Espriella de no combatir efectivamente el crimen organizado en la zona limítrofe.

Su ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, anunció que ahora los dos gobiernos desplegarán unidades militares en la frontera.

Las fuerzas de Ecuador y Colombia realizarán "operaciones de vigilancia" y también actuarán "en conjunto (...) contra los grupos armados irregulares que operan en ese sector", dijo en declaraciones a la local Radio Sucesos.

Estados Unidos también viene a formar parte de las estrategias que vamos a hacer, de operaciones en la zona fronteriza con Colombia", añadió el funcionario.

Noboa, uno de los aliados del gobierno de Donald Trump en América, sostiene una guerra contra el narcotráfico con apoyo militar de Estados Unidos.

A su vez Ecuador y Colombia forman parte del Escudo de las Américas, una coalición antidrogas integrada por una veintena de países de América Latina y el Caribe liderada por Trump.

El ministro ecuatoriano insistió en que "las operaciones van a ser conjuntas (...) no solamente con Colombia sino también con Estados Unidos".

Teníamos una pasividad del lado del gobierno colombiano. Ahora es la oportunidad dorada, en la que tenemos dos gobiernos (de De la Espriella y de Noboa) decididos a enfrentar a estos grupos (ilegales) y tenemos el apoyo de Estados Unidos", remarcó Loffredo.

Ecuador: meses de preparativos y una sombra de denuncias

Desde julio, el ministro del Interior John Reimberg ya adelantaba que las operaciones antidrogas arrancarían apenas asumiera De la Espriella, y ambos países fueron preparando el terreno.

El 7 de agosto, día de la investidura del nuevo mandatario colombiano en Cali, sellaron un primer compromiso para atacar juntos las estructuras criminales en la línea fronteriza.

En esa zona operan cerca de ocho grupos armados colombianos —entre ellos disidencias de las antiguas FARC— y once bandas criminales ecuatorianas, dedicadas al narcotráfico, el tráfico de armas, el lavado de activos y la minería ilegal.

Desde mediados de julio, el jefe del Comando Sur, Francis L. Donovan, coordinaba con militares ecuatorianos en la provincia de Esmeraldas, y para agosto tropas del séptimo grupo del Ejército de EU ya ejecutaban operaciones antinarcóticos en esa misma provincia, dentro del marco del Escudo de las Américas.

Human Rights Watch documentó en julio un operativo en el que cuatro agricultores fueron detenidos y, según sus testimonios, torturados por militares ecuatorianos, además del incendio y posterior bombardeo de tres propiedades sin evidencia de vínculos con grupos armados.

La organización también investigó ataques con drones contra embarcaciones pesqueras cerca de Galápagos, cuyos sobrevivientes fueron detenidos por hombres armados identificados como estadunidenses; el Departamento de Defensa y la Guardia Costera de EU niegan responsabilidad en esos hechos.