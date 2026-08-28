Detienen en Roma a dos mexicanos con más de 17 kilos de metanfetamina

Las autoridades italianas informaron que dos ciudadanos mexicanos fueron arrestados en el aeropuerto de Roma-Fiumicino después de que agentes de la Guardia de Finanza, junto con funcionarios de la Agencia de Aduanas y Monopolios, descubrieran un cargamento de 17 415 kilos de metanfetamina en cristales ocultos en un doble fondo de sus maletas. Los pasajeros habían iniciado su viaje en Monterrey, hicieron escala en Ciudad de México y finalmente llegaron a la capital italiana.

El hallazgo se produjo cuando los agentes detectaron irregularidades en dos equipajes facturados que presentaban un peso inusual y una estructura rígida. Ante estas señales, autoridades procedieron a realizar un interrogatorio en el que los detenidos aseguraron ser pareja, pero sus respuestas resultaron contradictorias respecto a los motivos de su viaje y los detalles de su estancia en Italia.

Durante la revisión, los agentes localizaron un doble fondo perfectamente sellado en el respaldo de una de las maletas, diseñado para pasar desapercibido incluso bajo controles habituales. En su interior encontraron 14 paquetes que contenían la metanfetamina en forma de cristales.

La droga fue inmediatamente decomisada y los dos pasajeros quedaron bajo arresto por su presunta responsabilidad en el transporte de sustancias estupefacientes. El caso se suma a una serie de operativos recientes en Europa contra el tráfico internacional de metanfetamina que ha crecido en los últimos años y que involucra rutas cada vez más complejas desde América Latina hacia distintos países europeos.

La metanfetamina, producida principalmente en laboratorios clandestinos de América y Asia, ha encontrado en Europa un mercado en expansión.La investigación continuará para determinar si los detenidos forman parte de una red más amplia de tráfico internacional y si existen vínculos con organizaciones criminales que operan desde México.