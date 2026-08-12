Estados Unidos pide a aliados de América Latina abandonar la Corte Penal Internacional

El secretario de Defensa estadunidense, Pete Hegseth, pidió "encarecidamente" a los integrantes de una coalición latinoamericana antidrogas abandonar la Corte Penal Internacional (CPI), al asegurar que representa un "peligro" para la soberanía.

Estados Unidos no reconoce la jurisdicción de este tribunal permanente con sede en La Haya. La CPI es una "amenaza" y por eso "animo encarecidamente" a los países de la alianza a "abandonar" este organismo, instó Hegseth en Panamá.

La llamada Coalición de las Américas contra los Cárteles creada por Trump la integran 19 país, entre ellos Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras y Perú.

El jefe del Pentágono planteó su solicitud en el marco de los esfuerzos del presidente estadunidense, Donald Trump, contra el narcotráfico, que incluyen desde hace casi un año bombardeos contra supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico.

Esos ataques han causado unos 215 muertos en unos 53 ataques, según un conteo de la AFP.

Juristas internacionales y organizaciones de defensa de los derechos humanos denuncian esas muertes como ejecuciones extrajudiciales, un crimen cuya investigación es facultad de la CPI.

La izquierda internacional, junto con sus cómplices en los medios de izquierda, está conspirando para intentar imponer de manera ilegal la jurisdicción de la Corte Penal Internacional sobre el personal y las operaciones militares de los Estados Unidos y de nuestros socios", añadió.

La administración Trump ha impuesto sanciones -con prohibición de viaje a Estados Unidos y congelación de activos en este país- a varios jueces y fiscales de la CPI, principalmente debido a sus investigaciones sobre Israel, uno de sus aliados clave.

Hegseth aseguró que los bombardeos en altamar provocaron una "caída récord" en el tránsito de dichas embarcaciones.

No existe ninguna base legítima para el intento ilegal de acaparar poder de la CPI", afirmó el secretario.

"Es llamativo que este llamado tribunal y otros organismos globalistas socaven nuestros esfuerzos, pero no hagan nada para responsabilizar a verdaderos terroristas y verdaderos tiranos", subrayó.

La CPI fue creada en 2002 por la comunidad internacional para juzgar crímenes de guerra, genocidio y crímenes contra la humanidad. Solo ejerce su jurisdicción si un Estado miembro no puede o no quiere juzgar por sí mismo las atrocidades cometidas.

En julio, Donald Trump aseguró que la campaña de Washington para desmantelar la Corte Penal Internacional (CPI) tenía como objetivo defender al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y a otras personas de ser procesados, y no a él mismo.

"No hay ninguna información que indique que vayan a por mí", dijo Trump.

La Corte Penal Internacional emitió en noviembre de 2024 órdenes de arresto contra Netanyahu y su entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos durante la ofensiva israelí en Gaza.

En ese mismo mensaje, Trump adelanto que presionaría a otros países para que abandonen el tribunal y que usará prohibiciones de viaje y nuevas sanciones contra la CPI y las organizaciones afiliadas para intentar socavar el tribunal.

También en julio, Irán acusó a Netanyahu de utilizar a Estados Unidos para eludir la orden de arresto de la CPI por crímenes de guerra y lesa humanidad en Gaza.