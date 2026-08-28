ICE deporta a Venezuela a excoronel acusado de torturar a opositores de Maduro

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) confirmó la deportación de Rafael José Quero Silva, ex coronel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), señalado por autoridades estadounidenses de haber participado en la detención y tortura de opositores al gobierno de Nicolás Maduro.

Quero Silva fue expulsado el 18 de agosto tras una orden emitida por un juez de inmigración del Departamento de Justicia. El exmilitar había sido detenido el 27 de febrero de 2025 en Miramar, Florida, y permanecía bajo custodia de ICE.

El ex coronel ingresó a Estados Unidos en junio de 2016 por el Aeropuerto Internacional de Miami, pero no abandonó el país conforme a los términos de su admisión. Antes de su llegada, estuvo al frente del Destacamento 47 de la GNB en Barquisimeto, donde, según ICE, participó en el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y tuvo conocimiento de actos de tortura cometidos por su unidad.

Los informes citados por ICE señalan que en 2013 habría supervisado directamente la tortura de al menos 74 manifestantes pacíficos, quienes fueron sometidos a descargas eléctricas, golpes con porras y botellas congeladas, amenazas de violación y otros abusos físicos y psicológicos.

El director de la oficina de campo de Operaciones de Ejecución y Remoción (ERO) en Miami, Matthew Elliston, afirmó:

“Los agentes del ICE siguen deportando a violadores de derechos humanos a sus países de origen”.

Por su parte, José R. Figueroa, agente especial a cargo de HSI Miami, aseguró que la agencia mantiene su compromiso de identificar e investigar a personas señaladas por abusos contra los derechos humanos que intenten refugiarse en Estados Unidos.

El caso de Quero Silva forma parte de las acciones del gobierno estadounidense contra individuos acusados de violaciones graves a los derechos humanos. Según cifras de ICE:

Desde 2003, la agencia ha arrestado a más de 520 personas por presuntas violaciones de derechos humanos.

En ese mismo periodo, se han emitido 1 178 órdenes de deportación y expulsado físicamente a los acusados.

Además, se facilitó la salida voluntaria de 208 personas.

El Centro para la Denuncia de Violadores de Derechos Humanos y Crímenes de Guerra, encabezado por HSI, ha emitido más de 80 mil alertas para identificar posibles responsables.

Estas acciones han impedido el ingreso a Estados Unidos de más de 415 personas consideradas violadores de derechos humanos o sospechosas de crímenes de guerra.