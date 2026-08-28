Israel realiza bombardeo aéreo contra “terroristas” en Cisjordania

El ejército israelí informó este viernes que llevó a cabo un bombardeo aéreo preciso contra “varios terroristas” en la zona de Yenín, al norte de Cisjordania ocupada.

En un breve comunicado, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) señalaron:

Hace un poco, las FDI llevaron a cabo un bombardeo preciso contra varios terroristas en el área de Yenín”

El uso de bombardeos aéreos en Cisjordania es considerado inusual, ya que la mayoría de las operaciones militares israelíes en ese territorio suelen realizarse mediante incursiones terrestres. El hecho marca una intensificación de las acciones en una zona que ha sido foco de enfrentamientos recurrentes entre fuerzas israelíes y grupos armados palestinos.

Proponen “judaizar” regiones en Cisjordania ocupada

El ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, presentó este jueves el plan de su partido Sionismo Religioso para aumentar de manera significativa la presencia judía en el Néguev y la Galilea, regiones con poblaciones mayoritariamente árabe-israelíes.

De cara a las elecciones del 27 de octubre, Smotrich aseguró que la iniciativa busca replicar lo que llamó la “revolución” en la Cisjordania ocupada, donde la construcción de asentamientos israelíes se ha multiplicado en los últimos años.

El proyecto plantea la llegada de un millón de judíos adicionales a esas regiones, la creación de 40 nuevas comunidades, la ampliación de las ya existentes y la construcción de cientos de miles de viviendas. Smotrich afirmó que se cancelarán proyectos de desarrollo en comunidades árabes, a las que acusó de ocupar reservas de tierra que, según él, amenazan el asentamiento judío.

El ministro también prometió la creación de zonas industriales y de empleo, y aseguró que su partido exigirá que el próximo gobierno coloque a “profesionales sionistas” en puestos clave.

El Néguev y la Galilea son regiones con una fuerte presencia árabe-israelí. La minoría árabe en Israel representa alrededor del 21% de la población, unos 2.1 millones de personas, que se identifican mayoritariamente como palestinos y son descendientes de quienes permanecieron en el país tras su creación en 1948.

Israel ocupa Cisjordania desde 1967, donde viven más de 500 mil colonos israelíes en asentamientos considerados ilegales por el derecho internacional, junto a una población palestina de aproximadamente tres millones de personas.

Con información de AFP.