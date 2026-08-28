La Reserva Federal advierte sobre inflación “preocupante” en Estados Unidos

El presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, calificó este viernes la inflación en Estados Unidos como “preocupante” y señaló que difícilmente podría describirse la política monetaria actual como “restrictiva”. Sus declaraciones se dieron en el marco de su primer discurso en la reunión anual de banqueros centrales en Jackson Hole, un foro clave para definir la estrategia económica global.

Warsh subrayó que el “enfoque predominante” de la Fed debe centrarse en los precios, ya que el banco central lleva más de cinco años sin alcanzar su objetivo de inflación a largo plazo del 2%. El índice de precios de los gastos de consumo personal (PCE), indicador preferido de la institución, se situó esta semana en 3.7%, lo que refuerza la preocupación sobre el rumbo de la economía.

La Reserva Federal ha mantenido estables los tipos de interés durante todo 2026, pero crece la presión interna para aplicar aumentos. En la última reunión de julio, una cuarta parte de los miembros con derecho a voto del comité encargado de fijar las tasas se pronunció a favor de una subida inmediata, argumentando que la inflación está siendo alimentada por las políticas arancelarias del presidente Donald Trump y por la guerra contra Irán.

Warsh insistió en que la Fed debe garantizar que la inflación subyacente se dirija hacia el objetivo del 2% “de manera clara y a una velocidad suficiente”. De lo contrario, dijo, “tenemos trabajo pendiente”.

Perspectivas económicas para Estados Unidos

A pesar de las advertencias, Warsh destacó algunos aspectos positivos del panorama económico. Señaló que el desempeño general de la economía “parece haberse fortalecido”, con indicadores como el gasto de capital empresarial, los beneficios corporativos y el consumo mostrando resiliencia.

En cuanto al empleo, recordó que la Fed tiene un mandato dual que consiste en mantener la inflación bajo control y garantizar el pleno empleo. El nivel actual de desempleo, del 4.1%, es considerado “compatible con el pleno empleo”, pese a las fluctuaciones en la creación de puestos de trabajo derivadas de factores demográficos como el envejecimiento de la población y la menor inmigración neta.

Warsh también abordó el impacto de la inteligencia artificial en la economía estadounidense, calificando el momento actual como “un punto de inflexión en la historia”. La Fed ha creado un grupo de trabajo para estudiar cómo la IA puede transformar la productividad y el empleo, un tema que se ha convertido en prioridad desde que Warsh asumió el cargo a principios de este año.

El presidente de la Fed evitó referirse a la independencia del banco central, un tema sensible debido a los ataques del presidente Trump contra la institución. A principios de agosto, el mandatario renovó sus intentos de destituir a la gobernadora Lisa Cook y ha criticado de manera reiterada a los responsables de la política monetaria, incluyendo al predecesor de Warsh, Jerome Powell, al exigir tipos de interés más bajos pese a la elevada inflación.

Con información de AFP.