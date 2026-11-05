Irán dice que debatirá su propuesta nuclear solo cuando EU cumpla sus siete condiciones

Irán envió a Estados Unidos una propuesta nuclear a través de Qatar, la que solo se debatirá una vez que Washington haya cumplido las siete exigencias de Teherán, dijo el jueves a Reuters un alto cargo de la república islámica.

El funcionario, que habló bajo condición de anonimato, dijo que Estados Unidos estaba estudiando la propuesta, pero se negó a dar más detalles.

Los mediadores han intensificado sus esfuerzos para poner fin a la guerra por el temor a que pueda reavivarse tras las elecciones legislativas en Estados Unidos. Donald Trump se negó el martes a descartar una reanudación de los combates tras los comicios.

El máximo responsable de seguridad de Irán, Mohsen Rezaei, planteó las condiciones de Teherán el jueves durante una visita a Rusia:

En lo que respecta a la diplomacia, hemos planteado siete condiciones a los estadunidenses. Mientras no cumplan nuestras siete condiciones, no abriremos el estrecho de Ormuz ni entablaremos negociaciones", dijo Rezaei.

Irán ha exigido el levantamiento de las sanciones estadunidenses, la liberación de los activos congelados y reparaciones de guerra, entre otras condiciones, mientras que Washington ha afirmado que las cuestiones nucleares deben formar parte de cualquier negociación inicial.

Estados Unidos e Israel atacaron a Irán el 28 de febrero, e Irán respondió con bombardeos contra Israel y los Estados del golfo Pérsico que albergan bases estadunidenses.

También estalló un conflicto en el Líbano entre Hezbolá, respaldado por Irán, e Israel, y más recientemente se extendió a Yemen, desde donde los hutíes, alineados con Irán, han atacado instalaciones energéticas, aeropuertos y otros objetivos en Arabia Saudita.

Irán y el armamento nuclear

Trump justificó el ataque del 28 de febrero con el riesgo de que Irán obtuviera un arma atómica, según medios estadunidenses que citan sus declaraciones del 4 de marzo ante líderes del Congreso:

"Si no atacábamos en dos semanas, habrían tenido un arma nuclear", dijo Trump.

Los datos de organismos y funcionarios estadunidenses muestran un panorama más matizado. El director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, afirmó el 3 de marzo que el organismo no tenía evidencia de que Irán construyera una bomba nuclear, aunque ha advertido que sin acceso pleno de sus inspectores no puede asegurar que el programa sea exclusivamente pacífico.

La directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, declaró por escrito ante el Senado el 18 de marzo, en referencia a los ataques estadunidenses de 2025:

"No ha habido esfuerzos desde entonces para tratar de reconstruir su capacidad de enriquecimiento", señaló Gabbard.

Joe Kent, director del Centro Nacional Antiterrorista, renunció en protesta por la guerra y escribió en su carta a Trump que Irán no representaba una amenaza inminente. Washington sostiene, en cambio, que las cuestiones nucleares deben formar parte de cualquier negociación inicial, mientras Teherán condiciona su propuesta a sus siete exigencias.