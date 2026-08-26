Un sismo de magnitud 5.1 se registró este miércoles en el oeste y centro de Colombia, apenas dos semanas después del devastador terremoto de 7.4 que golpeó el occidente y la zona cafetera del país. El movimiento telúrico ocurrió a las 11:45 hora local y tuvo como epicentro un punto en el departamento de Santander, en el noreste, a una profundidad de 140 kilómetros, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

Hasta el momento, las autoridades no han informado de víctimas ni daños materiales derivados de este nuevo temblor, considerado el más fuerte desde el terremoto del 10 de agosto.

La Presidencia de la República informó a través de redes sociales que, tras el sismo de magnitud 5.4 registrado a las 11:45 a. m., se mantiene comunicación permanente con las autoridades y organismos de gestión del riesgo para verificar posibles afectaciones.

El comunicado oficial invitó a los colombianos a mantener la calma, atender las recomendaciones de las autoridades y reportar cualquier novedad a los canales oficiales.

Este nuevo movimiento sísmico ocurre en un país aún marcado por las consecuencias del terremoto de 7.4 del pasado 10 de agosto, que dejó una profunda devastación en el occidente y la región cafetera.