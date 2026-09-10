Diésel supera por primera vez los 6 dólares por galón en Estados Unidos

El precio promedio nacional del diésel en Estados Unidos superó este jueves, por primera vez en la historia, los 6 dólares por galón, debido a que la guerra en Irán y los ataques ucranianos contra las refinerías rusas han reducido la oferta, informó el comparador de precios GasBuddy.

El hito marca un punto de inflexión para una industria del transporte que ya enfrentaba costos crecientes desde hace meses.

El récord coincide con un alza en los precios del petróleo, que rebasaron los 100 dólares por barril ante la intensificación del conflicto entre Estados Unidos e Irán.

Las cotizaciones a futuro del crudo alcanzaron su nivel más alto desde mediados de mayo, con el Brent en 107.63 dólares por barril y el estadounidense West Texas Intermediate en 102.48 dólares por barril.

Precio del diésel bate récord histórico en Estados Unidos

"Cada camión, cada entrega, cada paquete, cada compra en el supermercado acaba de encarecerse", declaró el analista de GasBuddy, Patrick De Haan, en la red social X.

Esto supondrá un golpe especialmente duro para la economía, que quizá ni siquiera se note de inmediato, pero los precios récord del gasóleo afectarán a todas las cargas, envíos y entregas que realizan los estadounidenses, y es probable que reaviven la inflación en toda la cadena de suministro", agregó.

Los precios han subido aproximadamente 2.30 dólares en un año, de acuerdo con datos del observatorio de precios de combustible. Las existencias de diésel son actualmente de 106.3 millones de barriles, 13 por ciento menores al promedio de los últimos cinco años, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA).

Los inventarios subieron la semana pasada, ya que las refinerías están funcionando a pleno rendimiento debido a los altos márgenes de refino.

California, el epicentro de los precios más altos del país

En California, los precios del diésel son tan altos que algunas gasolineras no pueden mostrar la cifra correcta en sus surtidores. De Haan reportó que cinco gasolineras del estado alcanzaron los 9.999 dólares por galón, el máximo que sus pantallas digitales pueden mostrar, diseñadas normalmente para solo cuatro dígitos.

Según la EIA, al 9 de septiembre el precio promedio del diésel en California era de 7.76 dólares por galón, un aumento de 55 centavos respecto a la semana anterior y de 2.81 dólares frente al mismo periodo del año pasado. De acuerdo con CBS 12 News, en una gasolinera de Fenner, California, el precio de la gasolina regular llegó a 9.69 dólares por galón.

El presidente Donald Trump, cuya guerra con Irán ha sido uno de los principales factores detrás del alza en los precios del combustible, admitió que es poco probable que estos bajen antes de las elecciones de mitad de mandato.

"Justo después de las elecciones, los precios del petróleo se desplomarán. Se desplomarán, y lo lograremos. Creo que la gasolina bajará de los 2 dólares el galón", declaró Trump el miércoles, en medio de un contexto de escasez global de combustible tras el cierre del estrecho de Ormuz.