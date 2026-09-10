Irán ataca base de EU en Jordania y causa daños a aviones militares

Los ataques iraníes causaron daños a varios aviones militares estadunidenses esta semana en la base aérea de Muwaffaq Salti, en Jordania, informó un funcionario estadounidense a Reuters.

El ejército estadunidense, el mejor financiado del mundo, ya había sufrido daños materiales incluso antes de los ataques iraníes del martes. Entre ellos, la destrucción de más de dos decenas de drones, impactos a aviones de combate y la pérdida de aeronaves por accidentes.

Según un informe de mayo del Servicio de Investigación del Congreso, ya se habían perdido o dañado 42 aviones militares estadounidenses en el conflicto.

Desde que comenzó la guerra con Irán en febrero, 18 militares estadounidenses han perdido la vida y más de 800 han resultado heridos.

Un funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato, dijo que el ataque de Irán alcanzó a un A-10 Thunderbolt II, conocido como "Warthog", dejándolo sin un ala, mientras que unos ocho F-15 sufrieron daños leves y volvieron al servicio.

El ataque de Irán contra la base estadounidense en Jordania ocurrió después de que las fuerzas estadounidenses afirmaron haber destruido cinco petroleros iraníes.

Estados Unidos dijo que sus ataques fueron una respuesta a que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán había atacado en dos ocasiones, durante los dos días anteriores, un buque de guerra de la Armada de Estados Unidos con misiles balísticos.

El ataque iraní llevó a las fuerzas estadounidenses a disparar unos 30 interceptores Patriot para contrarrestar los misiles, dijo el funcionario estadounidense, en un contexto de creciente preocupación por las existencias de misiles interceptores de defensa aérea y otros.

Aunque las cifras concretas de las existencias son confidenciales, el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales ha estimado que alrededor del 65 por ciento de los misiles interceptores Patriot de Estados Unidos se consumieron entre febrero y julio, y que quedan menos de 850 disponibles, frente a los 2 mil 330 que había antes de que comenzara la guerra con Irán.

Como muestra de la destrucción causada por los ataques iraníes contra objetivos militares estadounidenses, el secretario en funciones de la Marina de los Estados Unidos, Hung Cao, dijo a la publicación "The Epoch Times" que Irán "ha arrasado Baréin", en referencia al cuartel general de la Quinta Flota de la Marina.