Detienen a piloto en Brasil por traficar niñas; operativo reveló red de explotación infantil | VIDEO

El piloto comercial Sérgio Antônio Lopes, de 60 años, fue arrestado en el Aeropuerto de Congonhas, en São Paulo, justo antes de despegar un vuelo con destino a Río de Janeiro. La detención ocurrió cuando agentes sin uniforme ingresaron directamente a la cabina del avión y sorprendieron al acusado, señalado de participar en una red de trata y explotación sexual de menores.

Las imágenes del momento fueron difundidas en redes sociales y muestran la sorpresa del piloto al ser abordado por las autoridades.

La captura generó un fuerte impacto en su entorno familiar. Su esposa, con quien recientemente había contraído matrimonio y regresado de su luna de miel, declaró a la policía que desconocía por completo las acusaciones. Según relató, nunca sospechó de actividades ilícitas y se mostró devastada al conocer los cargos.

La jefa del Departamento Estatal de Homicidios y Protección de las Personas (DHPP), Ivalda Aleixo, describió la escena en la comisaría: “La esposa llegó horrorizada, se siente culpable por no haberse dado cuenta. No sabe qué será de su vida”. La mujer, psicóloga de profesión, expresó su incredulidad y dolor por la situación.

Acusaciones contra el piloto

Lopes, piloto de la aerolínea Latam, mantenía una identidad oculta mientras llevaba una vida aparentemente normal. Sin embargo, investigaciones lo vinculan con la compra y tráfico de niñas, a partir de pruebas recabadas por la policía y testimonios recientes.

Una mujer de 55 años fue arrestada tras confesar que vendió a sus tres nietas de 10, 12 y 14 años al piloto. Según las autoridades, el caso destapó una red de pedofilia que habría operado durante al menos ocho años y que ya cuenta con 10 víctimas identificadas.

La investigación apunta a que el acusado lideraba una red organizada de explotación sexual infantil, lo que podría derivar en cargos de trata de personas, corrupción de menores y asociación criminal.

El caso se encuentra bajo investigación del DHPP, que busca identificar a más posibles víctimas y colaboradores de la red. Lopes permanece detenido y será presentado ante la justicia en los próximos días.

La esposa del acusado, en tanto, ha solicitado apoyo psicológico y legal, mientras enfrenta el impacto personal y social de la detención.