Detienen a joven que acuchilló a ocho alumnos y profesores en liceo en Polonia

Un joven de 19 años fue detenido en Ostroleka, Polonia, luego de que presuntamente atacara con un arma blanca a alumnos y profesores dentro y en las inmediaciones de un centro de educación profesional secundaria.

El incidente ocurrió este miércoles en el Instituto Profesional número 4 de Ostroleka, localidad ubicada a unos 120 kilómetros al norte de Varsovia. La policía confirmó el arresto del sospechoso y difundió una imagen de él con el rostro difuminado.

Las autoridades mantienen diferencias sobre el número definitivo de personas heridas. La policía informó inicialmente de siete víctimas, mientras que la fiscal de Ostroleka, Elzbieta Lukasiewicz, señaló posteriormente que tenía información sobre ocho personas lesionadas.

“Al parecer, el chico entró en el colegio y atacó a los alumnos y profesores con un instrumento peligroso”, declaró Lukasiewicz a la cadena TVN24.

De acuerdo con información de los bomberos difundida por la agencia PAP, entre los afectados se encuentran tres adultos y cinco adolescentes. Medios locales, entre ellos RMF FM, reportaron que al menos dos de las víctimas presentaban lesiones graves.

El agresor también resultó herido

Después del ataque, el joven fue atendido por servicios de emergencia debido a que, según la fiscalía, se habría autolesionado.

La policía procedió a su detención mientras los equipos de emergencia atendían a las personas lesionadas y las autoridades aseguraban la zona del centro educativo.

Por ahora, las autoridades no han informado públicamente qué motivó el ataque ni han precisado las circunstancias en las que el joven habría ingresado al plantel con el arma.

El alcalde de Ostroleka, Pawel Niewiadomski, confirmó el ataque y aseguró que la situación se encontraba bajo control.

“Lo más importante es que la situación está bajo control”, afirmó el funcionario en un comunicado.

Alumnos y profesores, entre los heridos

La fiscalía señaló que las víctimas son alumnos y profesores del centro educativo, mientras que los bomberos precisaron que fueron atendidos tres adultos y cinco adolescentes.

El hecho generó un amplio despliegue de los servicios de emergencia en el instituto. La investigación quedó en manos de las autoridades polacas, que deberán determinar cómo ocurrió el ataque, establecer el número definitivo de víctimas y esclarecer el motivo que llevó al joven de 19 años a utilizar un arma blanca dentro del centro escolar.

Las autoridades aún no han dado a conocer la identidad del detenido ni de las personas lesionadas.