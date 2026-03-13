El creador de contenido colombiano Javier Arias, conocido en redes sociales como Javier Arias Stunt, fue detenido este jueves 12 de marzo durante un operativo conjunto en el municipio de Necoclí, región de Urabá antioqueño.

La captura se realizó en el corregimiento El Totumo, en un allanamiento ejecutado por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, con apoyo de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, debido a una investigación que lo vincula con una presunta operación criminal de alcance transnacional.

De acrobacias a rifas de lujo

Arias, con cerca de dos millones de seguidores, se hizo viral por sus videos de acrobacias extremas en motocicletas en vías principales de Antioquia. Sin embargo, en los últimos años su contenido cambió: las acrobacias disminuyeron y comenzaron a aparecer rifas de autos de alta gama, apartamentos y grandes sumas de dinero, lo que generó sospechas sobre el origen de sus recursos.

Uno de los episodios más comentados fue la aparición de una Tesla Cybertruck en El Totumo, vehículo exclusivo cuyo valor supera los 2 millones de pesos mexicanos, y que habría sido llevado a la zona por el propio influencer.

El arsenal incautado

Durante el allanamiento, las autoridades encontraron un arsenal militar ilegal y dinero en efectivo cuya procedencia no pudo ser justificada. Entre lo decomisado se reportaron:

Dos pistolas de distintos calibres

Dos escopetas calibre 12

Una carabina calibre .22

1,926 cartuchos de munición de calibres 12, 9 mm, .22 y .25

de munición de calibres 12, 9 mm, .22 y .25 208 millones de pesos en efectivo , principalmente en billetes de alta denominación

, principalmente en billetes de alta denominación Diversos equipos tecnológicos que serán analizados por investigadores

El influencer enfrenta acusaciones por el presunto delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia ilegal de armas de fuego. La investigación busca determinar si el arsenal y los recursos hallados están vinculados a actividades criminales de carácter transnacional.

¿Quién es el influencer Javier Arias Stunt?

Javier Arias nació en Colombia y se dio a conocer en plataformas como Instagram y TikTok, donde comparte contenido relacionado con automóviles de alta gama, motocicletas y un estilo de vida ostentoso. Su alias Stunt hace referencia a las acrobacias y exhibiciones que suele realizar con sus vehículos, lo que le permitió construir una comunidad de seguidores interesados en la cultura automotriz y en sorteos de bienes de lujo.

Uno de los momentos que lo catapultó a la viralidad fue su aparición conduciendo un Tesla Cybertruck, un vehículo que aún no es común en Latinoamérica. Esa imagen se convirtió en símbolo de su marca personal y lo posicionó como un influencer que mezcla tecnología, lujo y espectáculo.

Actividades en redes sociales

Arias se ha especializado en organizar rifas de automóviles y motocicletas de alta gama, promocionadas a través de sus cuentas oficiales. Estas dinámicas le han permitido mantener una presencia constante en el ecosistema digital, aunque también han generado debates sobre la regulación de sorteos en línea en Colombia.

Su contenido suele combinar la exhibición de vehículos con mensajes aspiracionales, dirigidos a jóvenes que ven en él un modelo de éxito rápido y vinculado al consumo de bienes de lujo.