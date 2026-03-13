Estados Unidos afirma que el nuevo líder de Irán está herido y desfigurado tras ataque

El enfrentamiento entre Estados Unidos e Israel contra Irán cumple ya 14 días y no muestra señales de desescalada. Los ataques han dejado muertes, gastos millonarios en defensa y un impacto global inmediato: el precio del crudo alcanzó los 100 dólares por barril, reflejando la tensión en el mercado energético.

En este contexto, Mojtaba Jameneí, hijo del fallecido Alí Jameneí y nuevo líder supremo de Irán, llamó a mantener cerrado el estrecho de Ormuz, una de las rutas más estratégicas para el transporte mundial de petróleo.

Estados Unidos asegura que Mojtaba Jameneí está herido

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, declaró que el nuevo líder iraní está “herido” y posiblemente “desfigurado” tras el ataque en el que murió su padre.

“Sabemos que el nuevo supuesto, no tan supremo, líder está herido y probablemente desfigurado. Ayer publicó un comunicado, en realidad uno bastante débil, pero no había voz ni había video”, señaló en rueda de prensa.

Hegseth cuestionó la legitimidad de Mojtaba Jameneí, recordando que habla de unidad después de haber “asesinado a decenas de miles de manifestantes” en referencia a las protestas que sacudieron Irán antes del inicio de la guerra.

Agregó que las fuerzas de Estados Unidos e Israel han atacado más de 15.000 objetivos enemigos desde el inicio de la guerra contra Irán a finales de febrero.

Entre nuestra fuerza aérea y la de los israelíes, se han atacado más de 15.000 objetivos. Eso es bastante más de 1.000 al día”

Hegseth aseguró que los ataques han tenido un impacto significativo en el arsenal iraní. Según sus cifras, el volumen de misiles de Irán se ha reducido en un 90%, mientras que los drones de ataque suicida han disminuido en un 95% respecto al inicio del conflicto. “Sus misiles, sus lanzamisiles y sus drones están siendo destruidos o pulverizados en el aire”, añadió.

Irán busca información sobre tropas estadounidenses

La Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) pidió a ciudadanos de países árabes que proporcionen datos sobre la ubicación de unos 11 mil soldados estadounidenses desplegados en Medio Oriente. Según el comunicado difundido por la agencia Tasnim, Washington estaría usando a “hermanos árabes como escudos humanos”, por lo que la IRGC llamó a identificar posiciones para atacarlas.

Turquía derriba misil iraní

El Ministerio de Defensa de Turquía confirmó el derribo de un misil lanzado desde Irán que penetró en su espacio aéreo, en lo que constituye el tercer episodio de este tipo desde el inicio de la guerra. El proyectil fue interceptado por sistemas de defensa de la OTAN en el Mediterráneo oriental.

Aunque el comunicado no precisó la región exacta, medios locales informaron que a las 3:25 de la madrugada sonaron sirenas de alerta cerca de la base militar de Incirlik, en la periferia de Adana.