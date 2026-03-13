Bolsonaro hospitalizado: trasladan a expresidente brasileño a centro de salud por malestar físico

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, quien se encuentra actualmente en prisión, fue trasladado al hospital en la madrugada de hoy, tras despertarse con malestares, informó su hijo, Flávio Bolsonaro, vía X.

El exmandatario fue condenado en septiembre del año pasado a 27 años de prisión por un intento de golpe de Estado contra Lula da Silva, su contrincante en las elecciones presidenciales de 2022.

Reporta la AFP que fue ingresado a la clínica DF Star de Brasilia en terapia intensiva con bronconeumonía. Su esposa, Michelle Bolsonaro, comunicó en redes que su esposo presentó "una fiebre alta, caída de la saturación del oxigeno, sudoración y escalofríos".

Bolsonaro, de 70 años, padece problemas de salud recurrentes debido a una puñalada en el abdomen que recibió durante su campaña electoral en 2018, por lo cual tuvo que someterse a varias cirugías. Como secuela, ha sufrido crisis de hipo, a veces acompañadas de vómito.

A finales de 2025, Bolsonaro pasó una semana internado en un hospital de Brasilia por una hernia inguinal. Fue dado de alta el 1 de enero de este año y regresó a la penitenciaría, luego de que se negara la solicitud por un “riesgo concreto de agravamiento repentino” de su salud.

El Tribunal Supremo de Brasil rechazó la petición de su equipo legal de permitirle cumplir la condena en prisión domiciliaria “humanitaria”, en razón de su arresto a finales de 2024 bajo sospecha de que estaba conspirando para escapar y evitar cumplir con su condena.

Actualmente, cumple su sentencia en el complejo penitenciario Papuda, en la capital brasileña, donde le fue asignado un espacio destinado normalmente a cuatro personas, con cocina, televisión y área externa privada.

Aún preso, el expresidente brasileño sigue ejerciendo una influencia considerable en los movimientos de derecha en su país y en la región. Si bien tiene prohibido presentarse para una elección a un cargo público hasta 2030 como parte de su sentencia, conserva suficiente capital político dentro de su partido como para ejercer un peso considerable sobre el nombramiento del candidato para las elecciones presidenciales de este año.

El hijo mayor del exmandatario, el senador Flávio Bolsonaro, es el precandidato del Partido Liberal para la presidencia y, en caso de ser elegido, se sumaría al círculo de líderes latinoamericanos afines a la actual administración Trump. Se enfrentará al candidato del Partido de los Trabajadores, el actual presidente Lula da Silva. Según las últimas encuestas, ambos candidatos se encuentran en un empate técnico en una eventual segunda vuelta.