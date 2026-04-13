Muere otro mexicano bajo custodia del ICE; suman 15 fallecimientos en 2026

Autoridades estadunidenses informaron este lunes 13 de abril de 2026 sobre un nuevo fallecimiento de un migrante mexicano que se encontraba bajo custodia del Servicio de Control e Inmigración de Aduanas (ICE).

El nombre del connacional es Alejandro Cabrera Clemente de 49 años de edad; cabe señalar que este nuevo caso se convierte en el número 15 registrado en la unión americana.

El mexicano fue detenido el 8 de enero de 2026 en Chattanooga, Tennessee, y posteriormente trasladado al Centro Correccional Winn el 13 de enero. Allí permaneció bajo custodia en espera de un proceso de deportación.

En el reporte se estipula que el hoy occiso fue encontrado sin signos vitales en su celda en el centro correccional de Winn en Luisiana. A pesar de que el hombre fue trasladado a un hospital para un tratamiento médico avanzado, según el ICE, se decretó su muerte alrededor de las 08.51 horas.

Muertos bajo custodia de ICE en EU:

Alejandro Cabrera Clemente / Edad: 49 años / Fecha de muerte: 11 de abril de 2026

Alejandro Cabrera Clemente / Edad: 49 años / Fecha de muerte: 11 de abril de 2026 Heber Sanchaz Domínguez / Edad: 34 años / Fecha de muerte: 14 de enero de 2026

Alberto Gutiérrez Reyes / Edad: 48 años / Fecha de muerte: 27 de febrero de 2026

Royer Pérez Jiménez / Edad: 19 años / Fecha de muerte: 16 de marzo de 2026

José Guadalupe Ramos Solano / Edad: 36 años / Fecha de muerte: 25 de marzo de 2026

Abelardo Avelleneda Delgado / Edad: 68 años / Fecha de muerte: 5 de mayo de 2025

Jesús Molina Veya / Edad: 45 años / Fecha de muerte: 7 de junio de 2025

Lorenzo Antonio Batrez Vargas / Edad: 32 años / Fecha de muerte: 31 de agosto de 2025

Óscar Rascón Duarte / Edad: 58 años / Fecha de muerte: 8 de septiembre de 2025

Ismael Ayala Uribe / Edad: 39 años / Fecha de muerte: 22 de septiembre de 2025

Miguel Ángel García Hernández / Edad: 31 años / Fecha de muerte: 30 de septiembre de 2025

Leo Cruz Silva / Edad: 34 años / Fecha de muerte: 4 de octubre de 2025

Gabriel García Avilés / Edad: 56 años / Fecha de muerte: 23 de octubre de 2025

Jaime Alanís García / Edad: 57 años / Fecha de muerte: julio de 2025

Silverio Villegas González / Edad: 38 años / Fecha de muerte: 12 de septiembre de 2025

¿Qué dicen las autoridades mexicanas?

A través de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha resaltado que la causa de defunción “sigue bajo investigación” y que se mantiene en comunicación con las autoridades estadounidenses para conocer las “circunstancias previas” a la muerte de Cabrera.

Por este caso, el gobierno de México activó los protocolos correspondientes y ya contactó con la familia de la víctima para la asistencia y el acompañamiento legal.

“Se analizarán las acciones a seguir en el caso”, reza la nota en la que la Cancillería también expresa preocupación por las “deficiencias graves en los centros de detención” que vulneran los estándares de derechos humanos y protección a la vida de las personas.

¿Qué se sabe de Alejandro Cabrera Clemente?

Según la información proporcionada por las autoridades migratorias, Cabrera llevaba más de 25 años en Estados Unidos y enfrentaba cargos por posesión de droga y arresto por violencia doméstica.

El mexicano había sido detenido en Chattanooga, Tennessee (a más de 900 kilómetros al este de donde se encontraba recluido), y estaba en espera del procedimiento para su deportación por la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración.

Aumento sin precedentes en la detención federal de inmigrantes

El aumento de las muertes por ICE coincidió con un aumento sin precedentes en la detención federal de inmigrantes. El número de personas encarceladas recientemente aumentó a un récord de 70 mil, el más alto en los 23 años de historia de la agencia.

Los primeros 14 meses de la administración actual han sido el período más mortífero en las prisiones federales desde la pandemia de COVID-19, según un análisis de ABC News de los datos de ICE. El análisis de ABC News encontró que la tasa de mortalidad actual es de 11 por 100 mil admisiones, en comparación con 7 por 100 mil el año pasado y solo 1 por 100 mil en 2022.

fdm