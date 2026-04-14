Tras nuevo deceso de mexicano en custodia del ICE, Sheinbaum instruye visitas diarias a cónsules

Después de darse a conocer la muerte de un nuevo migrante de origen mexicano a manos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo instruyó a que los cónsules de México en Estados Unidos realicen visitas diarias en los centros de detención.

La medida, enfatizó la mandataria en el marco de su conferencia mañanera, tiene como objetivo evitar más decesos, mismos que no han sido aclarados en su totalidad por parte de las autoridades estadunidenses.

Desde Palacio Nacional, la jefa de Estado reveló que al conocerse este fallecimiento, ocurrido en el condado de Winnfield, Luisiana, se envió “una carta muy fuerte” y un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) al gobierno de Estados Unidos.

Lo que ahora se está haciendo es ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y estamos revisando ante otras instancias de Naciones Unidas para denunciar, pues estás prácticas en los centros de detención”, apuntó.

En este contexto, la primera presidenta del país reiteró que aunque se ha solicitado información de los 15 casos de fallecimiento de mexicanos no ha habido respuesta de las autoridades de EU.

¿Cómo serán las visitas de los cónsules?

De acuerdo con lo expresado por la titular del Ejecutivo Federal, las visitas que ordenó a todos los cónsules es para reforzar y prevenir este tipo de actos que calificó de “inaceptables”.

Ahora bien, la doctora Sheinbaum explicó que los funcionarios de la SRE visitaban cada semana dichos lugares sin embargo ahora la instrucción es que sea diario; “si no es el cónsul de manera personal, una persona del consulado”.

Para que esto se pueda llevar a cabo, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México, apuntó que de ser necesario el propio secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, se comunicará con el Departamento de Estado de EU para que permitan que los cónsules mexicanos estén diario en los centros de detención.

El objetivo es que puedan atender a nuestros connacionales en los centros de detención y no solamente una vez a la semana”, precisó.

Por último, la presidenta Sheinbaum Pardo dijo que se acompaña a las familias de los connacionales en sus denuncias y comparte el dolor por el que están pasando tras estos hechos.

fdm