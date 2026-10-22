Premio Sájarov 2026: la Corte Penal Internacional recibe el reconocimiento de la UE

La Corte Penal Internacional (CPI) recibió el Premio Sájarov 2026 de la Unión Europea, la máxima distinción en materia de derechos humanos y libertades fundamentales que concede el bloque comunitario. El anuncio fue realizado el jueves por la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, durante una sesión celebrada en Estrasburgo.

El reconocimiento destaca la labor del tribunal internacional en la defensa del derecho internacional, la justicia y la protección de las víctimas de los crímenes más graves, en un contexto marcado por las presiones políticas y los desafíos que enfrenta la institución.

La UE se construye sobre el respeto al multilateralismo y a las instituciones internacionales”, afirmó Metsola al anunciar el galardón, ante una ovación de pie en el Parlamento Europeo.

La presidenta de la Eurocámara añadió que el premio reconoce “la importante labor de la corte en la defensa del derecho internacional y la justicia”.

El Premio Sájarov reconoce la labor de la Corte

El Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia, que lleva el nombre del fallecido disidente soviético Andréi Sájarov, se concede anualmente desde 1988 a personas y organizaciones que trabajan en favor de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la defensa de la dignidad humana.

En esta edición de 2026, la distinción recayó en la Corte Penal Internacional y sus funcionarios, en reconocimiento a su trabajo en la investigación y el juzgamiento de los crímenes internacionales más graves, incluidos los crímenes de guerra.

Con sede en La Haya, Países Bajos, la CPI es una institución judicial internacional cuyo mandato consiste en exigir responsabilidades penales individuales por delitos contemplados en el Estatuto de Roma.

El reconocimiento europeo representa un respaldo a la importancia de la cooperación internacional y al papel de las instituciones judiciales en la defensa de la legalidad internacional.

CPI recibe premio en medio de presiones

La entrega del Premio Sájarov 2026 se produce en un momento de especial tensión para el tribunal. La institución ha sido objeto de críticas y presiones por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuya campaña contra la corte se intensificó después de que esta emitiera órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa.

El anuncio del galardón también llega después de que Trump comunicara nuevas sanciones contra la CPI, lo que ha vuelto a situar en el centro del debate internacional la independencia judicial y el alcance de las instituciones multilaterales.

En este escenario, el premio europeo adquiere un significado político e institucional adicional, al destacar la necesidad de preservar la independencia de la justicia internacional frente a las presiones externas.

“No hay paz sin justicia ni seguridad sin ley”

La presidenta de la Corte Penal Internacional, Tomoko Akane, valoró el reconocimiento y señaló que los desafíos que afronta la institución hacen que el premio tenga una importancia especial.

Subraya la importancia de la cooperación y el apoyo internacional continuo para que la corte pueda llevar a cabo su mandato de forma independiente e imparcial, al servicio de la justicia y de las víctimas de los crímenes más graves”, afirmó la jueza japonesa.

Akane también defendió la relación entre la justicia y la estabilidad internacional con una declaración contundente: “No hay paz sin justicia ni seguridad sin ley”.

Sus palabras ponen de relieve la importancia del respaldo internacional para que la CPI pueda desarrollar sus funciones sin interferencias y continuar con su labor de rendición de cuentas por los delitos más graves.