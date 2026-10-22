Macron anuncia restricciones a las manifestaciones tras los disturbios en Francia

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció nuevas medidas para limitar las manifestaciones en los próximos días con el objetivo de restablecer el orden tras los violentos disturbios registrados el 17 de octubre en varias ciudades del país.

Tras una reunión con responsables de seguridad interior, el mandatario informó que los prefectos podrán prohibir concentraciones que no hayan sido convocadas por organizaciones sindicales cuando exista riesgo de alteración del orden público.

Según explicó Macron, las movilizaciones organizadas por sindicatos seguirán estando autorizadas, aunque podrían desarrollarse por recorridos alternativos para proteger zonas comerciales y edificios públicos.

La recomendación general es que no haya manifestaciones en los próximos días", declaró el presidente francés.

Asimismo, precisó que las solicitudes para nuevas manifestaciones serán evaluadas conforme a la legislación vigente y podrán ser modificadas para evitar el paso por áreas consideradas sensibles.

Gobierno busca evitar nuevos episodios de violencia

El mandatario afirmó que las autoridades intentan impedir que se repitan los actos de vandalismo, saqueos e incidentes violentos registrados durante las protestas del fin de semana.

Macron sostuvo que parte de los disturbios fue protagonizada por grupos organizados de ultraizquierda a los que acusó de intentar desestabilizar las instituciones del país.

El pasado sábado se produjeron actos políticos e incluso sediciosos, llevados a cabo por grupos organizados de ultraizquierda que pretenden hacer caer la República", afirmó.

Para evaluar nuevas acciones de seguridad, el presidente anunció la celebración de un Consejo de Defensa este viernes.

Durante la reunión se analizarán medidas adicionales para reforzar el control del orden público y coordinar la actuación de las fuerzas de seguridad.

Macron también adelantó que las unidades móviles de policía serán desplegadas de forma intensiva en distintas ciudades para responder a posibles nuevos incidentes.

El jefe del Estado señaló que la justicia mantiene abiertas investigaciones sobre los hechos ocurridos durante las protestas.

Según el mandatario, miles de personas fueron detenidas y cientos permanecen encarceladas mientras avanzan las pesquisas para determinar responsabilidades y posibles vínculos con grupos organizados.

El gobierno continuará dialogando con sindicatos, organizaciones estudiantiles, docentes, empresarios, autoridades locales y representantes políticos para abordar las demandas relacionadas con el aumento del costo de la vida.

Macron indicó que el próximo lunes está prevista una reunión con diversos sectores sociales para discutir propuestas y atender las reivindicaciones consideradas legítimas, especialmente entre los jóvenes.