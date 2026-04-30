Líder supremo de Irán afirma que los enemigos morirán “en las aguas más profundas” del Golfo Pérsico

El líder supremo de Irán, Ali Khamenei, firmó una declaración en la que calificó la presencia de Estados Unidos en el Golfo Pérsico como el principal elemento de inestabilidad regional. El mensaje, difundido con motivo del 30 de abril, Día Nacional del Golfo Pérsico, subrayó que “una nueva era” comienza tras la última movilización militar en torno al Estrecho de Ormuz, y que la influencia extranjera enfrenta un declive irreversible.

Khamenei reivindicó la fecha como símbolo de soberanía nacional, recordando victorias históricas como la expulsión de los portugueses y la resistencia frente al colonialismo neerlandés y británico.

“Desde la expulsión de los portugueses y la liberación del Estrecho de Ormuz, evento por el cual el 30 de abril se designó el Día Nacional del Golfo Pérsico, hasta la resistencia al colonialismo neerlandés y, posteriormente, el heroico enfrentamiento al colonialismo británico, la Revolución Islámica marcó un punto de inflexión crucial en esta resistencia”, afirmó.

El líder estableció un vínculo directo entre el conflicto en el Estrecho de Ormuz y el descenso de la influencia estadounidense. “Hoy, dos meses después de la mayor movilización militar y agresión de las potencias arrogantes en la región y la humillante derrota de Estados Unidos, se vislumbra una nueva era para el Golfo Pérsico y el Estrecho de Ormuz”, señaló Khamenei, definiendo el momento como un punto de quiebre geopolítico.

En los últimos sesenta días, aseguró Khamenei, los habitantes del sur de Irán han sido testigos de la resistencia de las fuerzas navales y de la Guardia Revolucionaria.

“La presencia estadounidense en el Golfo Pérsico es el principal factor de inestabilidad, y sus bases ni siquiera tienen la capacidad de protegerse a sí mismas, así que ¿cómo van a proteger a los demás?”, enfatizó.

Contradicciones con la realidad económica

La declaración también buscó consolidar la narrativa de que los avances científicos y militares forman parte de la identidad contemporánea de Irán.

“Todo el pueblo iraní, tanto dentro como fuera del país, considera su identidad y sus capacidades científicas, industriales y tecnológicas, desde la nanotecnología y la biología hasta la energía nuclear y los misiles, un tesoro nacional que debe protegerse”, expresó el líder supremo.

El discurso contrasta con los reportes sobre las decisiones de emergencia que ha debido tomar el gobierno iraní. Entre ellas, la detención de exportaciones de acero y otros rubros debido a los daños en fábricas y al bloqueo militar estadounidense en los puertos, que impide el paso de barcos provenientes de Irán.

La industria petrolera se encuentra al borde del colapso por la falta de capacidad de almacenamiento, lo que refleja la tensión entre la narrativa oficial y la crisis económica que atraviesa el país.