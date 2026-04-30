Autobús cae al río Sena cerca de París; rescatan con vida a cuatro personas

La mañana de este jueves se registró un accidente en la localidad de Juvisy-sur-Orge, en el departamento de Essonne, a unos 25 kilómetros al sur de París, cuando un autobús cayó al río Sena. El hecho ocurrió alrededor de las 9:30 horas locales y generó una amplia movilización de equipos de emergencia.

Según las primeras informaciones, en el vehículo viajaban únicamente cuatro personas: la conductora, que se encontraba en la fase final de su periodo de formación, tres pasajeros más, entre ellos el profesor de conducción. Todos fueron rescatados con vida de las aguas del Sena, aunque se desconoce si alguno sufrió lesiones de consideración.

Equipos de emergencia rescataron con vida a cuatro personas tras la caída de un autobús al río Sena en Juvisy-sur-Orge, al sur de París. AFP

Colaboración ciudadana

El diario Le Parisien reportó que varios transeúntes intervinieron en las labores de rescate antes de la llegada de los equipos especializados, lo que permitió ganar tiempo crucial para salvar a los ocupantes. Posteriormente, se desplegó un operativo de gran escala con 16 vehículos del Servicio Departamental de Incendios y Salvamento de Essonne (SDIS) y la participación de 34 bomberos, incluyendo buzos de rescate y la brigada fluvial. También se sumó personal de Vías Navegables de Francia (VNF) para apoyar en las maniobras.

La coordinación entre ciudadanos y cuerpos de emergencia fue clave para evitar una tragedia mayor. Los bomberos lograron estabilizar la situación y asegurar el autobús, mientras los buzos verificaban que no hubiera más personas atrapadas en el interior.

Equipos de emergencia rescataron con vida a cuatro personas tras la caída de un autobús al río Sena en Juvisy-sur-Orge, al sur de París. AFP

Investigación en curso

Las autoridades francesas han iniciado una investigación para determinar las causas del accidente. Se analiza si hubo una falla mecánica, un error humano o condiciones externas que pudieron haber provocado que el autobús terminara en el río. El hecho de que la conductora estuviera en formación añade un elemento importante para esclarecer lo ocurrido, aunque aún no se han dado detalles oficiales sobre su responsabilidad.

Las autoridades locales han asegurado que se dará seguimiento a la salud de los cuatro ocupantes y que se informará sobre los avances de la investigación.