Crucero vuelca tras ser embestido por un petroelro en el Misisipi

Un buque tanquero chocó este viernes contra un crucero atracado en el puerto de Nueva Orleans, en el sur de Estados Unidos, pero las aproximadamente 180 personas a bordo fueron localizadas, informaron las autoridades.

El American Heritage, un barco fluvial operado por American Cruise Lines y atracado en el río Misisipi, fue embestido por el petrolero Atlantic Asphalt. Pese a que los pasajeros desembarcaban en el momento de la colisión, ocurrida alrededor de las 12:30 hora local (18:30 GMT), no hubo víctimas mortales.

Rescate en el agua tras el choque

La alcaldesa de Nueva Orleans, Helena Moreno, indicó que 32 personas fueron trasladadas a hospitales locales, pero ninguna sufrió heridas de gravedad. Según Moreno, el tanquero perdió el control y chocó contra el crucero.

El crucero comenzó a hundirse y finalmente volcó. Fue entonces cuando empezamos a tener personas en el agua", dijo Moreno.

Los rescatistas evacuaron aproximadamente a 87 personas del crucero antes de que se ladeara, añadió la alcaldesa, quien resaltó la rápida reacción de los equipos de rescate y de las embarcaciones privadas que acudieron en ayuda.

Esto es un milagro. Es un milagro literal en el Misisipi", dijo a periodistas el gobernador de Luisiana, Jeff Landry.

El presidente Donald Trump dio las gracias a Landry en su plataforma Truth Social por su liderazgo sobresaliente durante este período tan angustioso.

El vicegobernador Billy Nungesser había dicho a la televisora WDSU que estaba preocupado por la situación, pues quienes viajan en estos cruceros suelen ser ancianos, algunos con andadores o en sillas de ruedas, que vienen de todas partes del mundo.

Imágenes de WDSU mostraron el momento del impacto y luego el crucero volcado y parcialmente sumergido, con pasajeros siendo rescatados del agua.

American Cruise Lines confirmó el incidente en un comunicado.

os pasajeros y la tripulación fueron evacuados y estamos profundamente preocupados por todos los involucrados", señaló la empresa.

Investigación y cierre del río Misisipi

El río Misisipi fue cerrado al tráfico de embarcaciones en la zona del incidente. La capitana Melanie Burnham, comandante de la Guardia Costera de Estados Unidos en Nueva Orleans, detalló que se preparaban para reanudar las operaciones portuarias.

"Parece haber algún tipo de pérdida de control (...) Investigadores de la Guardia Costera están en el lugar. Estamos comenzando a recopilar toda la evidencia e información", dijo Burnham.

La Guardia Costera y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte iniciaron una investigación sobre el accidente.