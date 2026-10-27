San Carlos expande su Sistema Arrecifal Artificial; exbuque de la Marina se convierte en nuevo refugio marino

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, destacó la consolidación de la entidad como un referente en desarrollo económico a través del fortalecimiento del turismo sustentable. En Guaymas y con la presencia de la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, se llevó a cabo el hundimiento controlado del ex buque Azueta en coordinación con la Secretaría de Marina.

Este artefacto naval se sumó de manera oficial al Sistema Arrecifal Artificial Sonorense ubicado en San Carlos, consolidando una infraestructura marina de conservación ecológica única en la región.

El proyecto estratégico registra un avance significativo al sumar 15 de los 16 artefactos proyectados para este sistema arrecifal. La estructura del ex buque Azueta, que cuenta con una longitud de 67 metros se integró a una red marina que ya abarca ocho buques, un avión, dos helicópteros, un vehículo anfibio y tres piezas de artillería.

Las evaluaciones científicas realizadas mediante el monitoreo acumulado entre 2023 y abril de 2026 confirman el éxito ecológico de la iniciativa, al documentarse el registro de más de 52 mil organismos marinos pertenecientes a 37 especies distintas que han poblado los arrecifes artificiales de la zona.

Al referirse al impacto de la obra en el desarrollo regional y la preservación ambiental, el mandatario estatal enfatizó la relevancia del proyecto.

“Con la incorporación del Sistema Arrecifal Artificial Sonorense, estamos impulsando una visión de turismo que aprovecha nuestra riqueza natural y contribuye a conservarla, además de promover la atracción de turismo internacional y reforzar la cultura de entretenimiento vinculada con el cuidado del mar y sus especies para generar nuevas oportunidades de desarrollo para nuestras comunidades”, advirtió el mandatario estatal.

La jornada de trabajo incluyó la celebración de la asamblea nacional de Asetur, reunión que congregó a los titulares de turismo de las diversas entidades federativas y a representantes del Gobierno de México.

El encuentro tuvo como objetivo central fortalecer la coordinación institucional entre los gobiernos estatales y el orden federal, promover la firma de acuerdos estratégicos e impulsar proyectos conjuntos que consoliden al sector turístico como un motor clave para la economía nacional.