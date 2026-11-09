Cracovia: muere el atacante que asesinó a seis personas y dejó 15 heridos

El hombre de 24 años señalado como responsable del tiroteo en Cracovia, Polonia, murió este lunes en el hospital, luego de resultar gravemente herido durante un enfrentamiento armado con elementos de la policía. El ataque dejó seis personas muertas y otras 15 lesionadas.

La policía regional confirmó el fallecimiento del agresor a través de una publicación en la red social X.

Murió esta mañana en el hospital", informó la corporación sobre el joven que protagonizó el ataque armado en el centro de Cracovia.

El presunto responsable había sido trasladado a un hospital después de recibir impactos de bala durante el enfrentamiento con los agentes, quienes intervinieron para detenerlo.

Se observa un orificio de bala en la ventana de una cafetería en el Mercado Principal de Cracovia, Polonia. AFP

Investigan si el atacante de Cracovia asesinó a su familia

Además de las seis víctimas mortales registradas durante el tiroteo en Cracovia, las autoridades investigan la posible participación del joven en el asesinato de sus padres y su hermana.

Los cuerpos de sus familiares fueron encontrados en su domicilio, ubicado en la ciudad de Ostrowiec Swietokrzyski, a aproximadamente dos horas en automóvil de Cracovia.

Por ahora, los investigadores mantienen abiertas las indagatorias para esclarecer las circunstancias de estos crímenes y determinar si existe una conexión directa con la masacre.

El ministro del Interior de Polonia, Marcin Kierwinski, declaró el sábado que el joven estaba "fascinado por las ideologías de extrema derecha".

Sin embargo, la fiscalía pidió cautela y señaló que hasta el momento no existen pruebas suficientes para relacionar el ataque con una corriente ideológica específica.

No tenemos elementos que nos permitan afirmar de manera categórica y responsable que se ha inspirado en alguna ideología concreta", declaró el fiscal Piotr Nowak durante una conferencia de prensa.

Asimismo, las autoridades señalaron que no han encontrado símbolos que permitan identificar una posible afiliación política del agresor.

No hemos encontrado ningún símbolo evidente que se asocie habitualmente con un movimiento político concreto, ya sea de extrema derecha o de extrema izquierda", agregó el portavoz de la fiscalía nacional, Przemyslaw Nowak.

Donald Tusk calificó el ataque como terrorismo

El primer ministro polaco, Donald Tusk, calificó como "terrorismo" el ataque armado que conmocionó a Cracovia y dejó un saldo de seis personas fallecidas y 15 heridas.

No obstante, los investigadores evitaron establecer conclusiones sobre el móvil del crimen y advirtieron que todavía es pronto para determinar qué llevó al joven a cometer la agresión.

Es demasiado temprano para hablar sobre los motivos", señaló Przemyslaw Nowak.

La investigación continúa en medio de un escenario de tensión política en Polonia, donde sectores de la oposición de derecha mantienen enfrentamientos con el gobierno liberal y europeísta.

Cracovia, antigua capital del país y segunda ciudad más poblada de Polonia, es uno de los principales destinos turísticos nacionales. La ciudad recibió 16.5 millones de visitantes durante el año pasado.