El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su administración se encuentra a punto de concretar un nuevo acuerdo comercial con México, aunque reiteró su preocupación por la operación de los cárteles del narcotráfico en territorio mexicano.

Durante una conferencia de prensa celebrada en la sala de prensa de la Casa Blanca tras su regreso de su gira por Asia, el mandatario estadounidense relató que sostuvo un encuentro bilateral con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen, China, en la que le planteó la necesidad de corregir el desbalance en el intercambio de mercancías entre ambas naciones.

Tienen un superávit enorme con Estados Unidos. Le dije: 'Claudia, no podemos permitir que haya un superávit. No vamos a permitir que eso ocurra'", declaró Trump.

Al abordar la agenda bilateral, el presidente republicano señaló que ambos gobiernos mantienen mesas de trabajo conjuntas tanto en el ámbito económico como en el combate al crimen organizado, aunque insistió en que las organizaciones criminales ejercen control en México.

Así que estamos trabajando con ella, y estamos trabajando con ella en el tema de los cárteles, porque los cárteles controlan México", afirmó Trump.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum había adelantado esta semana tras su encuentro privado de 20 minutos con Trump en China que las negociaciones comerciales presentan avances sustanciales, especialmente en la revisión de aranceles y la agenda vinculada al T-MEC.

Ambos mandatarios acordaron sostener una nueva reunión el próximo mes de diciembre en Mar-a-Lago, Florida, en el marco de la cumbre del G20 que se realizará en Miami, con el objetivo de concretar la firma definitiva del pacto comercial.

Con información de Reuters.