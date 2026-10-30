Milei y Trump, presionados a rendir cuentas por la salida de Flávio Bolsonaro de Brasil

Los presidentes Donald Trump y Javier Milei se encuentran bajo presión para explicar la participación de Estados Unidos y Argentina en la salida de Brasil del excandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro.

El hijo del expresidente de ultraderecha Jair Bolsonaro (2019-2022) salió de Brasil de manera clandestina tras perder el balotaje ante el presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva. Con sus pasaportes brasileños cancelados, ingresó por tierra a Argentina y abordó un jet privado rumbo a Florida, adonde llegó el miércoles.

Su recorrido, lleno de incógnitas, agrava las crisis diplomáticas de Brasilia con Washington y Buenos Aires, que se arrastran desde hace meses.

La cancillería brasileña convocó el jueves a la encargada de negocios de Argentina en Brasilia a "dar explicaciones" sobre la posible participación del gobierno de Milei, informó el viernes una fuente diplomática brasileña a la AFP. Fue un "procedimiento habitual", indicó la fuente, que no reveló el contenido de la conversación.

El canciller argentino, Pablo Quirno, negó esa versión.

"Falso. No hubo ningún pedido de explicaciones", escribió Quirno en la red X.

En Washington, congresistas del Partido Demócrata pidieron el viernes al secretario de Estado, Marco Rubio, explicar si hubo coordinación con Buenos Aires para facilitar la salida del senador.

Una partida llena de incógnitas

Tras perder el balotaje, Bolsonaro no reconoció la derrota y denunció un "fraude electoral", pese a que la corte electoral y sus propias filas reconocieron los resultados. Tenía sus pasaportes brasileños, incluido uno diplomático, cancelados por una investigación sobre lavado de dólares.

Según la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina, embarcó el martes por la noche en un avión privado en Puerto Iguazú, en el noreste, 40 minutos después de ingresar al país por vía terrestre desde la cercana frontera brasileña.

De acuerdo con un documento del vuelo visto por la AFP, Bolsonaro embarcó con un pasaporte italiano a su nombre.

Un alto funcionario del gobierno argentino, Diego Santilli, jefe del gabinete de ministros, negó que hubiera alguna irregularidad en su paso por el país y declaró que no existían "impedimentos de Interpol".

Al llegar a Florida, luego de una escala en Ecuador, Bolsonaro se declaró "el líder" de Brasil en una carta y afirmó que encabezará la oposición desde Estados Unidos.

A diferencia de la mayoría de los países, Argentina y Estados Unidos no han reconocido la victoria de Lula. Las tensiones entre Milei y Lula escalaron en agosto, cuando Brasil rebajó su representación diplomática en Argentina tras insultos del mandatario argentino al presidente brasileño.

Bolsonaro, aislado en su propio campo

Lula ganó sorpresivamente su cuarto mandato no consecutivo en la segunda vuelta. Trump calificó los comicios como una "desgracia", pero evitó apoyar las pretensiones del senador de que era el verdadero "líder" de Brasil.

La derecha brasileña tampoco ha respaldado las aspiraciones de Flávio Bolsonaro tras su partida.

Nadie aprobó la carta", dijo el jueves Valdemar Costa Neto, presidente del Partido Liberal, quien agregó que el partido debía "seguir adelante".

La senadora electa Michelle Bolsonaro, esposa del expresidente, dijo que su marido pidió a la derecha un "momento de unión y no de buscar culpables".

El exmandatario, aliado de Trump en su primer mandato, cumple arresto domiciliario, condenado por un intento de golpe de Estado en 2022 tras perder la elección presidencial ante Lula.