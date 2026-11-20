La Fiscalía Federal para el Distrito Oeste de Texas presentó una acusación formal contra 21 presuntos integrantes y colaboradores de La Nueva Familia Michoacana, organización criminal mexicana que fue designada por el gobierno de Estados Unidos como organización terrorista extranjera en 2025.

Entre los principales señalados se encuentran los hermanos Johnny Hurtado Olascoaga, alias “El Pez”, y José Alfredo Hurtado Olascoaga, alias “El Fresa”, identificados por las autoridades estadounidenses como los principales dirigentes del grupo criminal.

Durante una conferencia de prensa en San Antonio, Texas, el fiscal federal Justin R. Simmons informó que la acusación contempla delitos relacionados con delincuencia organizada, tráfico de drogas, tráfico de personas, tráfico de armas, lavado de dinero y apoyo material a una organización terrorista.

Las autoridades sostienen que la organización habría desarrollado una estructura criminal transnacional dedicada a múltiples actividades ilícitas, tanto en México como en rutas de tráfico con impacto en Estados Unidos.

Según explicó Simmons, los hermanos Hurtado Olascoaga asumieron el liderazgo de la organización en 2011 y desde entonces habrían consolidado una red dedicada a diversas actividades delictivas.

“Con el paso del tiempo La Nueva Familia Michoacana construyó un imperio criminal basado en el tráfico de drogas, tráfico de personas, tráfico de armas, lavado de dinero y extorsión”, afirmó el fiscal.

El anuncio fue realizado con la presencia de representantes de diversas agencias federales encargadas de combatir el crimen organizado y el narcotráfico.

Entre ellos estuvieron funcionarios del FBI, la Administración para el Control de Drogas (DEA), Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).

Las autoridades señalaron que la investigación forma parte de una estrategia más amplia orientada a perseguir organizaciones criminales consideradas amenazas para la seguridad nacional estadounidense.

Uno de los elementos centrales de la acusación es la reciente clasificación de La Nueva Familia Michoacana como organización terrorista extranjera por parte de Washington.

Esa designación permite a los fiscales incorporar cargos relacionados con apoyo material a organizaciones terroristas, además de los delitos tradicionalmente asociados al narcotráfico y al crimen organizado.