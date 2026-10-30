Flávio Bolsonaro reaparece y explica huida a Estados Unidos: "No salí de Brasil, salí por Brasil"

El excandidato de ultraderecha Flávio Bolsonaro dijo desde Estados Unidos que salió de Brasil porque es víctima de una "persecución" en su país, donde según él se vive "un régimen de excepción".

Bolsonaro perdió el balotaje ante el presidente Luiz Inácio Lula da Silva el domingo. Salió de manera clandestina el martes de Brasil y llegó a Florida en un jet privado, tras un periplo por Argentina y Ecuador.

Fue su primera aparición desde que publicó el miércoles una carta en la que se declaró "líder" de Brasil y anunció que encabezará la oposición desde Estados Unidos.

No dio detalles sobre cómo salió del país. Aseguró que tomó la decisión con su esposa "sin que nadie supiera" y pidió no apuntar "con el dedo a nadie".

"No salí de Brasil, salí por Brasil", afirmó.

Acusó además al juez de la corte suprema Alexandre de Moraes de señalarlo "falsamente" en la investigación.

Su recorrido, lleno de incógnitas, puso bajo presión a los presidentes Donald Trump y Javier Milei. También agrava las crisis diplomáticas de Brasilia con Washington y Buenos Aires, en curso desde hace meses.

La versión de Bolsonaro desde Florida

"Comenzó la persecución incluso antes de lo que imaginaba", afirmó el senador en una transmisión en vivo en Instagram, su primera aparición desde que publicó el miércoles una carta en la que se declaró "líder" de Brasil.

En el video relató que el lunes, al salir de visitar a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, en prisión domiciliaria, la policía le notificó que le retiraban los pasaportes. La medida se tomó en el marco de una investigación por lavado de dinero.

"Con los ojos llenos de lágrimas, me dijo: 'Ya sabes a dónde quieren llegar con esto, ¿no?'", comentó Bolsonaro sobre su padre.

"Le dije: 'Papá, ya sé (...) Ahora sé lo que tengo que hacer'", contó.

Según AFP, la Corte Suprema abrió esa investigación contra el senador y su amigo, el abogado Willer Tomaz. La policía sospecha que ambos eran socios en empresas y que Bolsonaro tenía acceso pleno a una cuenta bancaria de una de ellas. El juez Alexandre de Moraes ordenó retirarle los pasaportes, incluidos el diplomático y el italiano. Bolsonaro niega haber cometido delito alguno.

Aunque no dio detalles sobre cómo salió del país, aseguró que tomó la decisión con su esposa "sin que nadie supiera" y pidió no apuntar "con el dedo a nadie".

Los presidentes Donald Trump y Javier Milei se encuentran bajo presión para explicar la participación de Estados Unidos y Argentina en la salida del senador.

La cancillería brasileña convocó el jueves a la encargada de negocios de Argentina en Brasilia a "dar explicaciones" sobre la posible participación del gobierno del ultraliberal Milei en la huida, informó el viernes una fuente diplomática brasileña a la AFP.

Fue un "procedimiento habitual", indicó la fuente, que no reveló el contenido de la conversación.

Sin embargo, poco después el canciller argentino, Pablo Quirno, lo negó en X: "Falso. No hubo ningún pedido de explicaciones".

En Washington, congresistas del Partido Demócrata pidieron al secretario de Estado, Marco Rubio, que explique si hubo coordinación con Buenos Aires para facilitar la fuga.

Acusaciones contra Moraes y planes políticos

Flávio Bolsonaro acusó al juez de la corte suprema Alexandre de Moraes de señalarlo "falsamente" en la investigación de la que es objeto.

Moraes no es el único magistrado que lo investiga. A finales de julio, el juez André Mendonça ordenó indagar si hubo corrupción, lavado de dinero o evasión de divisas por unos 24 millones de dólares que Bolsonaro negoció con el banquero Daniel Vorcaro para financiar una película sobre su padre. Bolsonaro admitió haber pedido el dinero, pero dice que no es ilegal porque se trata de fondos "privados".

Bolsonaro dijo estar dispuesto a disputar la presidencia "antes de 2030". Especial.

También insinuó irregularidades en el balotaje, que comparó con "goles con la mano" no anulados por el VAR, aunque sin dar detalles de cuáles serían. Los resultados fueron reconocidos por la corte electoral.

Además, pronosticó que la economía "va a quebrar" bajo Lula, y se dijo dispuesto a disputar otra vez la presidencia.

"No hablo de 2030, hablo de antes", dijo.