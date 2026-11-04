Corea del Sur enviará misión militar naval para mantener abierto Ormuz

El Ministerio de Defensa de Corea del Sur anunció este jueves que desplegará una patrulla aérea y un equipo de desactivación de artefactos explosivos en las aguas cercanas al estrecho de Ormuz, como parte de una misión para ayudar a mantener abierta esa vía navegable estratégica.

Seúl ha dicho que no enviará tropas para intervenir militarmente en la guerra de Irán, al tiempo que se ha comprometido a proteger el transporte marítimo comercial y los suministros de energía a través de uno de los pasos marítimos más importantes del mundo.

El conflicto entre Estados Unidos e Irán, que comenzó el 28 de febrero, ha interrumpido el tráfico a través de Ormuz, por donde normalmente transitaba aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial.

La unidad antipiratería amplía su radio hacia Ormuz

El Ministerio de Defensa surcoreano confirmó este jueves también que planea ampliar el área operativa de su unidad naval antipiratería Cheonghae a las aguas cercanas a Ormuz, dijo un portavoz. Esta unidad protege a los buques comerciales en el golfo de Adén, frente a las costas de Somalia, donde opera desde 2009.

Según medios surcoreanos, la zona de operaciones se extendería hasta aguas al sur de Omán, alrededor del puerto de Duqm, a unas 350 millas náuticas del estrecho, y duplicaría el área actual de 600 millas náuticas. El golfo de Omán quedaría excluido.

El despliegue incluirá un destructor, un avión de patrulla marítima P-8, un equipo de desactivación de artefactos explosivos, embarcaciones de superficie no tripuladas, vehículos submarinos no tripulados y vehículos operados a distancia (ROV) para la exploración submarina, informó una agencia de noticias surcoreana.

La unidad suma hoy un destructor de 4 mil 400 toneladas y hasta 320 efectivos. Con el refuerzo, el personal aumentaría en 75 integrantes, entre ellos 30 especialistas en explosivos y 45 operadores de patrulla aérea, hasta unos 395 en total.

Un funcionario del ministerio surcoreano aseguró a la prensa bajo condición de anonimato que el refuerzo tiene fines estrictamente no bélicos y que la unidad operará de manera independiente de las fuerzas aliadas. El funcionario precisó los límites de la misión:

"Las operaciones se mantendrán restringidas a las aguas abiertas al sur de Omán, y se prohibirá al avión de patrulla marítima apuntar o monitorear el territorio iraní, las aguas territoriales o el interior del estrecho de Ormuz durante sus misiones", afirmó el funcionario.

Aval del Congreso y advertencia de Teherán

En septiembre, el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, reiteró que su país no desplegará tropas de una manera que pudiera conducir a una intervención militar.

Teherán ha advertido a Seúl contra cualquier acción de ese tipo.

El Ministerio de Defensa planea presentar a la Asamblea Nacional una moción revisada para extender el despliegue. Según medios surcoreanos, el plan se aprobó en una reunión de viceministros, pasará al gabinete y a la presidencia, y el Legislativo lo discutiría la próxima semana.

Los equipos de desactivación de explosivos y de contramedidas contra minas buscan preparar una posible participación en una operación internacional de limpieza de minas en Ormuz, que podría comenzar cuando terminen las hostilidades entre Estados Unidos e Irán.