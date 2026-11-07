Díaz-Canel denuncia una estrategia de "asfixia económica" de EU tras las nuevas sanciones del Tesoro

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denunció la imposición de nuevas medidas coercitivas por parte del Gobierno de Estados Unidos dirigidas contra empresas, buques cubanos y compañías extranjeras dedicadas al suministro de bienes y servicios esenciales para el desarrollo económico y social de la isla.

A través de sus redes sociales, el mandatario cubano acusó a las autoridades en Washington de sostener una estrategia deliberada de "asfixia económica y castigo colectivo" cuyo propósito central es "someter a toda una nación".

Asimismo, Díaz-Canel rechazó los argumentos utilizados por la administración estadounidense para justificar la intensificación del régimen de sanciones, calificándolos de "mentirosos y absurdos", e insistió en que carecen de credibilidad tanto ante la comunidad internacional como entre los propios ciudadanos estadounidenses.

"¡No nos doblegarán!", aseveró el presidente cubano, tras reiterar que "Cuba no es una amenaza" para la seguridad regional y señalar al embargo estadounidense como la causa fundamental de las dificultades económicas del país.

La OFAC amplía la 'lista negra' contra el sector militar y energético

La postura del Gobierno cubano se produce tras el anuncio formulado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que confirmó la inclusión en su lista de sancionados de dos personas, cinco empresas y dos buques vinculados a la isla.

Entre las figuras designadas en la 'lista negra' destaca la general de brigada Any Lastres Morera, presidenta del Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA). Según la OFAC, las medidas buscan "reforzar la iniciativa integral de la Administración del presidente Donald Trump para poner fin a las actividades ilícitas del régimen cubano, tanto en Cuba como en todo el hemisferio".