Donald Trump ofrece a Dana White la Secretaría de Prensa de la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que ofreció formalmente el cargo de secretario de prensa de su administración al empresario y presidente de la Ultimate Fighting Championship (UFC), Dana White.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el mandatario estadounidense dio a conocer la propuesta dirigida al directivo de las artes marciales mixtas.

Me complace anunciar que el Gran Dana White, un luchador y guerrero violento, ha recibido la oferta de ser Secretario de Prensa de los Estados Unidos", escribió el presidente republicano.

En el mismo pronunciamiento, el mandatario señaló que sugirió a Dana White incorporar a su propio grupo de colaboradores en caso de aceptar ser el titular de la comunicación de la Casa Blanca, incluyendo a peleadores y exdeportistas de la organización, varios de ellos de origen extranjero.

He pedido que traiga consigo a los asistentes, aunque algunos no son de nuestro país, como Islam Makhachev, Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje, Daniel Cormier, Amanda Nunes y Kayla Harrison", añadió el presidente en su publicación.

Hasta el momento, ni el patrono de la UFC ni sus representantes han emitido un comunicado formal confirmando la aceptación de la propuesta o el inicio del proceso de transición para integrarse al equipo de comunicación del Ejecutivo estadounidense.