Irán reporta cuatro buques petroleros incendiados tras chocar con minas en Ormuz

Cuatro buques petroleros se incendiaron después de chocar con minas cuando intentaban atravesar el estrecho de Ormuz, informó Irán este miércoles, tras advertir que nadie se beneficiará con un retorno a la guerra.

Un día antes, el presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos había atacado a la república islámica, tras reportes de un bombardeo en la isla de Qeshm, la más grande de Ormuz.

"Cuatro buques petroleros que incumplían las normas e intentaban atravesar el paso prohibido al sur del estrecho de Ormuz fueron destruidos tras chocar con minas navales y continúan en llamas", dijeron los Guardianes de la Revolución iraníes en un comunicado citado por la televisión estatal.

"Otros dos barcos que incumplían las normas también fueron detenidos", añadieron.

Según esa fuerza de élite, un dron que sobrevolaba el estrecho fue derribado.

Teherán dice tener el control de Ormuz, una ruta estratégica para el tránsito petrolero, y ha atacado navíos que intentan cruzarlo sin su autorización desde que estalló la guerra en Oriente Medio.

El conflicto, desatado en febrero por los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán, se mantiene desde hace meses en punto muerto.

Los contactos indirectos entre Estados Unidos e Irán a través de mediadores han continuado con pocos indicios de un avance diplomático, y Teherán ha dicho que está dispuesto a abrir el estrecho si Washington accede a una larga lista de exigencias.

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, advirtió el martes que una reanudación de las hostilidades en Oriente Medio no beneficiaría a "nadie".