EU aprobó vender a México una flota de helicópteros de transporte táctico de tropas

El Departamento de Estado de Estados Unidos aprobó la venta de una flota de once helicópteros Black Hawk a México, comúnmente utilizados para transporte táctico de tropas y para rescates, así como equipo complementario, todo por un precio de mil 75 millones de dólares.

Esta venta respaldará los objetivos de política exterior y seguridad nacional de Estados Unidos al mejorar la seguridad de un aliado que constituye una fuerza para la estabilidad política y el progreso económico en América del Norte”, informó el Departamento de Estado, sin especificar cuándo serán entregados los helicópteros.

La adquisición reforzará las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y México y fortalecerá la capacidad de México para brindar apoyo aéreo dentro del país a sus fuerzas que participan en operaciones antidrogas”, agregó.

México no tendrá dificultades para integrar estos equipos y servicios a sus fuerzas armadas, dijo el departamento.

La venta requerirá de un periodo de pruebas y capacitación en México, explicó.

La implementación de esta venta requerirá que quince representantes del gobierno de Estados Unidos o contratistas viajen a México por un período prolongado para el reprocesamiento y despliegue de equipos, verificación del sistema, capacitación y soporte técnico y logístico”, según el departamento.

El contratista principal será Sikorsky, una empresa de Lockheed Martin, con sede en Stratford, Connecticut.

El paquete incluye once helicópteros Black Hawk; 27 motores, 27 sistemas integrados de navegación inercial y 27 radios de comunicación satelital de muy alta frecuencia y ultra alta frecuencia.

El Departamento de Estado informó que México presentó la solicitud de compra de los helicópteros.