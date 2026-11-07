El papa León XIV pide ser "constructores de puentes" en su primera misa en Latinoamérica

El papa León XIV celebró la primera Misa de su viaje apostólico por América Latina ante miles de fieles congregados en el Parque París Londres de Paysandú.

En el segundo día de su visita oficial a Uruguay, el Pontífice centró su homilía en tres símbolos autóctonos de la región, el puente, los palmares y el mate, para exhortar a la comunidad católica a fortalecer la fe y transmitirla a las nuevas generaciones.

Los aliento a continuar la misión evangelizadora con entusiasmo. Sean puentes, para que muchos se encuentren con Jesús. Sean una comunidad fraterna, que se reúna y comparta la vida y los proyectos, los sueños y las esperanzas, especialmente con los más necesitados. Sean una comunidad de oración, que mantenga el diálogo con el Señor como un amigo habla a otro amigo", afirmó el Santo Padre.

Tres símbolos regionales como guía de la fe y la fraternidad

El Papa utilizó elementos cotidianos de la geografía y la cultura local para reflexionar sobre el papel de los creyentes en la sociedad actual. Tomando como referencia el cercano Puente Internacional General Artigas, enfatizó la vocación de unir y comunicar, señalando que así como un puente necesita cimientos firmes para no desplomarse ante las tormentas, los fieles requieren de una sólida formación cristiana para no dejarse arrastrar por doctrinas extrañas.

Asimismo, al referirse a los palmares característicos de la tierra uruguaya, el Pontífice resaltó que las palmeras resisten a los vientos porque poseen raíces profundas y crecen juntas en comunidad.

Con esta analogía, describió a la Iglesia como una red de hermanos que bebe de un manantial común que son la Palabra de Dios, los Sacramentos y la caridad, y eleva su mirada para alabar a Cristo. Finalmente, se detuvo en el mate, al que definió como un signo lleno de simbolismo que enseña a compartir, fomenta la acogida y acompaña también los momentos de silencio y oración en soledad.

Homenaje al "obispo gaucho" y compromiso con la juventud

Durante la celebración litúrgica, el Pontífice recordó la figura del primer obispo de Montevideo, el beato Jacinto Vera, a quien definió como un testigo coherente de la fe que desplegó su celo pastoral acudiendo a caballo a atender a los enfermos a pesar de las grandes distancias y los peligros del camino.

Al cierre de la homilía, el Santo Padre hizo un llamado urgente a continuar formando en la fe a los niños y jóvenes, acompañar a las familias y sostener a los ancianos, encomendando al pueblo uruguayo a la protección de la Virgen de los Treinta y Tres.