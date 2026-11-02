"Podría suceder": Trump abre la puerta a un acuerdo con Irán tras negociaciones

En un nuevo giro en la agenda de seguridad y política exterior, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que un acuerdo marco con la República Islámica de Irán "podría producirse" en el corto plazo, luego de que Teherán revelara la existencia de negociaciones indirectas entre ambas naciones.

El mensaje del mandatario estadounidense se produjo a través de sus canales oficiales en la red Truth Social, donde vinculó la posibilidad del entendimiento diplomático con una reacción inmediata e histórica en los mercados energéticos globales.

"Irán quiere un acuerdo lo antes posible"

Trump enfatizó que la perspectiva de evitar una escalada bélica en Oriente Medio provocó un alivio automático en las cotizaciones internacionales del crudo, atribuyendo la baja a la voluntad de negociación expresada por la cúpula iraní.

"Los precios del petróleo están CAYENDO EN PICADO, casi 10 dólares por barril, UN RÉCORD, porque la gente siente que no habrá una guerra con Irán. Irán quiere un acuerdo, lo antes posible. ¡Podría suceder!", aseveró el presidente estadounidense en su publicación.

Negociaciones indirectas en marcha

Las declaraciones del jefe del Ejecutivo estadounidense suceden a los reportes emanados desde Teherán sobre el establecimiento de canales de comunicación indirecta entre funcionarios de inteligencia y diplomacia de Washington y el régimen iraní.

El viraje en el discurso presidencial contrasta con las advertencias de acciones de fuerza emitidas en jornadas previas, orientando el escenario hacia una ventana de negociación que reduzca la volatilidad en el estrecho de Ormuz y el mercado petrolero internacional.