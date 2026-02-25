Corea del Sur eleva su tasa de natalidad por segundo año consecutivo

La tasa de natalidad de Corea del Sur aumentó por segundo año consecutivo en 2025, según datos del Gobierno publicados el miércoles, lo que es una nueva señal de que un país que lleva casi una década con una crisis demográfica podría estar empezando a remontar.

La tasa de fertilidad total de Corea del Sur, es decir, el número medio de hijos que se espera que tenga una mujer durante su vida reproductiva, se situó en 0,80 ⁠en 2025, frente a 0,75 en2024, según datos ⁠preliminares del Ministerio de Datos y Estadísticas.

Los nuevos nacimientos comenzaron a repuntar en 2024 gracias al impulso posterior a la pandemia y a las políticas gubernamentales, tras ocho años consecutivos de descensos que llevaron a Corea del Sur a registrar la tasa de natalidad más baja del mundo, con 0,72 en 2023, un periodo marcado por el aumento vertiginoso de los precios de la vivienda ⁠y una mayor participación económica de las mujeres.

En 2025 se registraron 5,0 nuevos nacimientos por cada 1.000habitantes, frente a los 4,7 de 2024. En comparación, la tasa fue de 5,6 en China el año pasado, 4,6 en Taiwán el año pasado y5,7 en Japón en 2024, donde la tendencia sigue siendo a la baja.

El ritmo de la ⁠recuperación es más ⁠rápido que la proyección optimista del Gobierno, que preveía un 0,75 en ⁠2025 y un 0,80 ⁠en2026, y que pronostica que la tasa de fertilidad total superará el 1,0 por mujer en 2031.

Los matrimonios, un indicador adelantado de los nuevos nacimientos con un desfase de uno a dos años, aumentaron un 8,1%en 2025, tras un aumento récord del 14,8% en 2024.

Lo más importante es que los matrimonios están aumentando mucho, de forma acumulativa", dijo Park Hyun-jung, representante del ministerio, en una rueda de prensa, señalando el mayor número de personas de entre 30 y 39 años y los cambios en las actitudes sociales.

El aumento más pronunciado de los nuevos nacimientos se produjo en la capital, con una tasa de fertilidad en Seúl del0,63, un 8,9% más que el 0,58 de 2024, aunque sigue siendo la más baja de todo el país.

Shin Kyung-ah, profesora de sociología de la Universidad de Hallym, dijo que los datos debían analizarse con más detenimiento debido a efectos estadísticos como los cambios en la composición de la población.

Aun así, es significativo como indicador que sugiere cambios positivos, lo que, al menos indirectamente, también contribuirá a que la gente se muestre más positiva respecto atener un hijo", dijo Shin.

En una encuesta gubernamental bienal realizada en 2024, el52,5% de los surcoreanos expresó opiniones positivas sobre el matrimonio, frente al 50,1% en 2022. El número medio de hijos que la gente deseaba tener idealmente era de 1,89.

El año pasado, los nuevos nacimientos aumentaron un 6,8%, hasta alcanzar los 254.457, el mayor aumento porcentual desde2007, mientras que las muertes aumentaron un 1,3%, hasta alcanzar las 363.389, lo que provocó una disminución natural de la población por sexto año consecutivo.

