Correos con explosivos provocan alerta en casa del premier australiano

Por Alasdair Pal

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, dijo el miércoles que no da por sentada su seguridad, luego de ser evacuado de su residencia durante varias horas por una amenaza de bomba enviada a un grupo de danza chino.

Albanese fue evacuado de su residencia en Canberra a última hora del martes tras la amenaza y regresó horas después, luego de que las autoridades no encontraran nada sospechoso.

La policía informó que no había riesgo.

Amenaza vinculada a compañía de danza china

La amenaza formaba parte de varios correos electrónicos intimidatorios contra Albanese enviados a un representante de Shen Yun Performing Arts, compañía de danza clásica china prohibida en China que se presentará en Australia este mes, informó un portavoz del grupo en un comunicado.

El correo enviado a los organizadores locales, escrito originalmente en chino, señalaba que se habían colocado explosivos alrededor de la residencia de Albanese y que detonarían si el grupo actuaba en el país.

Si insisten en seguir adelante con la presentación, la residencia del primer ministro quedará reducida a una ruina empapada de sangre”, decía uno de los correos, al que tuvo acceso Reuters y fechado el domingo.

El grupo denunció las amenazas ante las autoridades australianas de seguridad nacional y policiales, según el portavoz.

Agradecemos las medidas tomadas para garantizar la seguridad pública y proteger a los funcionarios electos, incluido el primer ministro”, añadió.

La policía se negó a comentar el origen de la amenaza.

Reacción del primer ministro

Es un recordatorio de que hay que aprovechar cada oportunidad para pedirle a la gente que baje la tensión, por el amor de Dios”, dijo Albanese en un acto el miércoles en Melbourne. "No podemos dar estas cosas por sentadas”, agregó.

El miércoles, Albanese publicó en Instagram una foto de su perro junto a una puerta de The Lodge, su residencia oficial en Canberra, con un mensaje en el que agradeció a la policía su labor.

Contexto político y de seguridad

Shen Yun Performing Arts fue fundada en 2006 en Nueva York y está vinculada al movimiento espiritual Falun Gong, prohibido en China desde 1999.

De acuerdo con reportes oficiales del gobierno chino, el grupo es considerado una organización “ilegal”, mientras que organismos internacionales como Freedom House han documentado campañas de presión y desinformación dirigidas contra sus presentaciones en el extranjero.

Australia mantiene desde 2022 un nivel de alerta terrorista catalogado como “probable”, lo que implica que existe una posibilidad mayor a 50% de que ocurra un atentado en el país en un plazo creíble, según la Organización Australiana de Inteligencia de Seguridad (ASIO).

The Lodge, residencia oficial del primer ministro en Canberra, es una instalación protegida por la Policía Federal Australiana (AFP), encargada de la seguridad de altos funcionarios y sedes gubernamentales. Las amenazas contra figuras públicas en Australia han aumentado en los últimos años: la AFP reportó en 2023 un incremento en investigaciones por amenazas y comunicaciones intimidatorias contra parlamentarios federales en comparación con el periodo previo a la pandemia.

