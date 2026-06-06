Corea del Norte rechaza negociar su arsenal nuclear

Corea del Norte volvió a cerrar la puerta a cualquier posibilidad de negociación sobre su arsenal nuclear. A pocos días de la visita oficial del presidente chino Xi Jinping a Pyongyang, la poderosa dirigente Kim Yo Jong, hermana del líder Kim Jong Un y una de las figuras más influyentes del régimen, aseguró que el estatus nuclear del país es una cuestión definitiva que no está sujeta a conversaciones ni concesiones.

Las declaraciones representan una nueva señal de desafío hacia Estados Unidos y la comunidad internacional, que durante años han intentado frenar el desarrollo de armas atómicas norcoreanas mediante sanciones económicas, presiones diplomáticas y negociaciones multilaterales.

Nuestro estatus como potencia nuclear es absolutamente innegociable”, afirmó Kim Yo Jong en una declaración difundida por la Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA).

La dirigente agregó que Corea del Norte no aceptará amenazas externas ni presiones destinadas a modificar su política de defensa, reiterando una postura que el gobierno de Pyongyang ha endurecido desde el fracaso de las conversaciones de desnuclearización con Washington.

Corea del Norte fortalece su arsenal mientras recibe a Xi Jinping

Las declaraciones llegan en vísperas de la visita de Xi Jinping, prevista para los días 8 y 9 de junio. El viaje tiene un alto valor estratégico para ambos países debido a la creciente tensión geopolítica en Asia y al fortalecimiento de los vínculos entre Corea del Norte, China y Rusia frente a Estados Unidos y sus aliados.

China continúa siendo el principal socio económico y político de Corea del Norte. Según diversos análisis internacionales, más del 90% del comercio exterior norcoreano depende de intercambios con Pekín, lo que convierte al gigante asiático en un actor clave para la supervivencia económica del régimen.

La postura inflexible de Pyongyang también quedó reflejada en las recientes actividades militares encabezadas por Kim Jong Un, quien supervisó una prueba de navegación del destructor Kang Kon y reiteró la necesidad de ampliar la capacidad nuclear de la Armada norcoreana.

Durante la visita al buque de guerra, el líder norcoreano insistió en que la fuerza naval debe desempeñar un papel central dentro de la estrategia de disuasión del país.

Es necesario desarrollar rápidamente la fuerza naval para convertirla en una fuerza capaz de hacerse cargo de manera confiable de una parte de la disuasión de la guerra nuclear”, señaló Kim Jong Un, según informó la agencia estatal KCNA.

El destructor Kang Kon forma parte de los esfuerzos del régimen por modernizar sus capacidades militares. En los últimos años, Corea del Norte ha destinado importantes recursos al desarrollo de submarinos, misiles balísticos lanzados desde el mar y nuevas plataformas navales con capacidad para transportar armamento estratégico.

Desde la fallida cumbre celebrada en 2019 entre Kim Jong Un y el entonces presidente estadounidense Donald Trump, las relaciones entre ambos países permanecen estancadas. Las negociaciones colapsaron por diferencias sobre el alcance de una eventual desnuclearización y el levantamiento de sanciones internacionales.

Pyongyang ha reforzado desde entonces su doctrina militar. En 2022 aprobó una ley que amplía las condiciones para el uso preventivo de armas nucleares y, en 2023, incorporó oficialmente su condición de potencia nuclear en la Constitución nacional.

Construir una armada capaz de asestar un golpe mortal a los enemigos tanto por encima como por debajo del agua es un objetivo central”, afirmó Kim Jong Un durante su visita al destructor.

Las nuevas declaraciones de Kim Yo Jong y la insistencia en fortalecer las capacidades nucleares sugieren que Corea del Norte continuará profundizando su programa armamentístico, incluso en medio de sanciones internacionales y llamados a retomar el diálogo diplomático.