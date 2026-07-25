Rusia pidió 30 mil soldados adicionales a Corea del Norte para combatir en Ucrania: informes

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó el sábado que Rusia pidió a Corea del Norte 30 mil soldados adicionales para apoyar su guerra contra Ucrania.

"Rusia quiere recibir 30 mil soldados adicionales de Corea del Norte. Desde junio hay preparativos en marcha en la región rusa de Vorónezh para recibirlos", escribió Zelenski en X.

La región de Vorónezh es fronteriza con Ucrania.

Corea del Norte se prepara también para transferir a Rusia lanzadores adicionales de misiles balísticos", agregó Zelenski, quien advirtió de las implicaciones de tal despliegue para la comunidad internacional.

"No se trata solamente de una amenaza para Ucrania. Rusia ayuda a Corea del Norte a aprender a hacer la guerra, a mejorar sus armas y adquirir una verdadera experiencia de combate en su uso. Todo esto constituye una amenaza para todas las personas en Asia que están al alcance de los misiles coreanos", aseguró Zelenski.

El líder ucraniano abordó el tema poco después de la visita a Moscú de la ministra norcoreana de Relaciones Exteriores, Choe Son Hui.

La parte norcoreana expresó su apoyo inquebrantable al conjunto de las políticas internas y externas de la Federación Rusa destinadas a eliminar la causa profunda del conflicto ucraniano y a defender su soberanía nacional, su integridad territorial y la justicia internacional", publicó durante la visita la agencia noticiosa oficial norcoreana KCNA.

Corea del Norte y Rusia han reforzado su cooperación desde el inicio de la guerra en Ucrania en 2022.

Pyongyang ha enviado miles de soldados a la región rusa de Kursk para ayudar a repeler una contraofensiva ucraniana entre 2024 y 2025, y suministrar armas y municiones a Moscú.

Las autoridades surcoreanas calculan que unos 2 mil soldados norcoreanos murieron en el campo de batalla.

Cooperación militar entre aliados crece

La relación entre Rusia y Corea del Norte se ha fortalecido de manera significativa desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania en febrero de 2022.

Ambos países firmaron en junio de 2024 un Tratado de Asociación Estratégica Integral, que contempla cooperación política, económica y militar, además de una cláusula de asistencia mutua en caso de agresión.

Desde entonces, los intercambios de alto nivel entre Moscú y Pyongyang se han intensificado.

Gobiernos occidentales, así como Corea del Sur, Estados Unidos y organismos de inteligencia, sostienen que Corea del Norte ha suministrado a Rusia grandes cantidades de municiones, proyectiles de artillería, misiles balísticos de corto alcance y otro material militar para apoyar la guerra.

A cambio, analistas consideran que Pyongyang busca obtener tecnología militar, asistencia económica y experiencia operativa para modernizar sus propias fuerzas armadas, aunque Moscú y Pyongyang rechazan haber realizado transferencias ilegales de armamento.

La posible incorporación de más soldados norcoreanos ha generado preocupación entre los aliados de Kiev, ya que podría reforzar la capacidad rusa para sostener operaciones ofensivas en distintos frentes.

Autoridades ucranianas y surcoreanas afirman que miles de militares norcoreanos ya participaron en operaciones en la región rusa de Kursk, mientras que Corea del Sur estima que alrededor de 2.000 soldados norcoreanos murieron durante esos combates, cifras que no han sido confirmadas por Rusia ni por Corea del Norte.

La cooperación militar entre ambos países también ha sido objeto de críticas internacionales.

La ONU, Estados Unidos, la Unión Europea, Japón y Corea del Sur han advertido que un mayor intercambio de armas y tecnología podría violar resoluciones del Consejo de Seguridad relacionadas con Corea del Norte y aumentar la inestabilidad tanto en Europa como en Asia, al fortalecer las capacidades militares de un país sometido desde hace años a sanciones internacionales.