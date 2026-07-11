Tifón Bavi golpea Asia: China evacúa a casi 2 millones de personas

Cerca de dos millones de personas fueron evacuadas en China ante la llegada del tifón Bavi, cuyos fuertes vientos y lluvias azotaron este sábado Taiwán y varias islas de Japón, dejando sin electricidad a decenas de miles de hogares.

Se prevé que el tifón toque tierra durante las primeras horas del domingo en la provincia oriental de Zhejiang, donde más de 1.7 millones de personas fueron evacuadas de sus viviendas, más de la mitad de ellas en la ciudad de Wenzhou.

Como medida preventiva, las autoridades suspendieron las clases, las actividades laborales, el transporte y las actividades al aire libre. Además, más de 400 vuelos y decenas de trenes fueron cancelados en esa provincia para reducir riesgos entre la población.

Mientras esperaban el impacto del fenómeno, los habitantes reforzaron la protección de comercios y viviendas colocando tablas de madera en puertas y ventanas, además de cinta adhesiva sobre los cristales para disminuir posibles daños provocados por los fuertes vientos.

Residentes instalan láminas de plástico en un edificio residencial ante la llegada del tifón Bavi en Wenzhou, provincia de Zhejiang, China. Foto: Reuters.

De acuerdo con la cadena estatal CCTV, se pronostican "lluvias excepcionalmente abundantes" tanto en Zhejiang como en Fujian, otra provincia del este de China donde fueron evacuadas más de 130 mil personas.

Más al norte, las intensas precipitaciones obligaron a evacuar a más de 100 mil personas en Pekín, de acuerdo con el gobierno de la capital china. Otras 34 mil personas fueron desalojadas de zonas costeras de Shanghái.

Taiwán y Japón también resienten los efectos del tifón

Antes de alcanzar territorio continental chino, el tifón Bavi impactó este sábado a Taiwán con fuertes lluvias y vientos.

En la isla, más de 14 mil personas fueron evacuadas y numerosos comercios cerraron sus puertas, mientras cientos de vuelos fueron cancelados y 170 mil hogares quedaron sin suministro eléctrico.

Todo el mundo tiene miedo del mal tiempo y se queda en casa; yo salí únicamente porque tengo pedidos", explicó a la AFP la propietaria de un restaurante de desayunos, quien se identificó únicamente como Tsai.

Después de azotar Guam y las Islas Marianas del Norte el lunes como supertifón, Bavi fue degradado a la categoría de tifón.

Sus vientos máximos disminuyeron este sábado a 137 kilómetros por hora, con rachas cercanas a 173 km/h, informó la Administración Central de Meteorología de Taiwán (CWA), que precisó que el sistema continuaba perdiendo intensidad.

Persisten las lluvias intensas y el riesgo por oleaje elevado

A pesar de esa disminución en su fuerza, la institución advirtió sobre "lluvias extremadamente torrenciales" en el norte de Taiwán y olas peligrosas que podrían alcanzar hasta 10 metros de altura.

El organismo también indicó que Bavi, que llegó a perfilarse como el tifón de mayor extensión de los últimos 30 años en Taiwán, redujo su radio de vientos fuertes a 350 kilómetros.

En Japón, más de 18 mil hogares e instalaciones permanecieron sin energía eléctrica en la isla de Okinawa, mientras decenas de vuelos fueron cancelados debido a las condiciones meteorológicas.

En Filipinas, deslizamientos de tierra y otros incidentes provocados por las fuertes lluvias dejaron al menos 18 personas muertas, principalmente en la isla de Mindanao. Además, decenas de puertos continúan cerrados en el archipiélago.

El calentamiento de los océanos favorece la intensificación de los ciclones tropicales y aporta una mayor cantidad de humedad a la atmósfera, lo que puede traducirse en lluvias más intensas.

De acuerdo con el servicio Copernicus de la Unión Europea, los océanos registraron en junio su temperatura más alta desde que existen registros.

Con información de AFP.

*mcam