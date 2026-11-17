Nvidia vivió este martes su jornada más decisiva desde la renuncia de Jensen Huang. En su primer reporte sin el fundador al frente, la empresa superó con amplitud las expectativas de Wall Street y, al mismo tiempo, su consejo cerró de forma tajante la puerta a un regreso de Huang como director general.

Un trimestre récord y un mensaje de continuidad bajo Colette Kress bastaron para que la acción, caída durante la sesión regular, repuntara con fuerza fuera de horario, tras cuatro sesiones consecutivas de pérdidas desde la renuncia, según CNN.

El consejo descarta el regreso de Huang

Al inicio de la llamada con analistas, el presidente del consejo, Harvey Jones, zanjó el tema del día. Huang había dicho horas antes que volvería si el consejo se lo pedía. Jones respondió sin ambigüedad: el consejo aceptó por unanimidad su renuncia y no tiene intención de reinstaurarlo.

Jones añadió que Huang renunció voluntariamente el 12 de noviembre por una conducta personal inconsistente con el código de conducta de la empresa, y que no tomaría preguntas sobre su salida ni sobre la investigación. También expresó plena confianza en Kress. Jones es, además, el primer presidente del consejo en la historia de Nvidia, cargo que asumió el día de la renuncia.

La decisión frena, por ahora, la campaña de aliados de Huang para traerlo de vuelta, que incluía el apoyo expresado por el presidente Donald Trump.

El consejo contrató a la firma Heidrick & Struggles para buscar al director general permanente, y Kress dijo que lo nombrarán lo antes posible, sin acelerar el proceso antes de encontrar a la persona adecuada. La prensa financiera reportó que el consejo se acercó a Rene Haas, director general de Arm, como posible sucesor, sin confirmación de Nvidia.

Kress sigue como directora general interina y conserva el cargo de directora financiera. Además, elevó la previsión de crecimiento de ingresos para el año fiscal 2028 a cerca de 75 por ciento, desde el 70 por ciento que anunció en agosto.

La acción rebota fuera de horario

Nvidia cerró la sesión regular en 155.46 dólares, una caída de 0.44 por ciento, tras tocar un mínimo intradía de 150.33 dólares, cerca de su mínimo de 52 semanas de 148.80 dólares, registrado el 12 de noviembre.

La acción venía de cerrar el lunes en 156.14 dólares, con una caída de 4.1 por ciento, y de perder cerca de 36 por ciento desde su máximo de octubre, en torno a 243.47 dólares. Axios calculó que los inversionistas han perdido más de un billón de dólares en valor de mercado desde que estalló el escándalo.

Todo cambió tras el cierre. Nvidia reportó ingresos de 115 mil 800 millones de dólares en el tercer trimestre fiscal 2027, un alza de 103 por ciento anual, frente a un consenso de unos 109 mil millones.

El negocio de centros de datos aportó 107 mil 600 millones (110 por ciento más que hace un año) y la utilidad por acción ajustada fue de 2.68 dólares, contra 2.47 esperados. La guía para el próximo trimestre, de 130 mil millones, también superó el consenso de unos 125 mil millones.

La acción llegó a 161.70 dólares en las primeras operaciones fuera de horario y, a las 18:10 hora del Este (17:10 en el centro de México), cotizaba en 163.12 dólares, un alza de 4.93 por ciento frente al cierre, según Finnhub. Otros medios reportaron variaciones distintas según el momento: CBS informó un avance de casi 4 por ciento, a 161.57 dólares, y Axios, de 2 por ciento.

Kress dijo que el impulso es real y que Vera Rubin tuvo un arranque explosivo. La pregunta ahora es si el repunte se sostiene al abrir el mercado.