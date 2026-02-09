Nicaragua elimina exención de visa para los cubanos; presión desde la Casa Blanca

SAN JOSÉ.— El gobierno de Nicaragua restituyó el requisito de visa para los cubanos, uno de sus pocos aliados en Latinoamérica, informaron medios nicaragüenses en el exilio.

La orden, emitida por el Ministerio del Interior de Nicaragua, establece que a partir de ayer “todos los ciudadanos” de Cuba cambiaron su “categoría migratoria” de “exento” de visa a requerirlas “consultadas sin costo”, indicó el diario La Prensa, editado en el exilio.

El cambio debe ser notificado a las autoridades cubanas, a las aerolíneas y a las empresas de transporte terrestre marítimo “para su aplicación inmediata”, agregó el portal digital Despacho 505, que también tuvo acceso al documento.

La disposición que elimina el libre visado para los cubanos, que estaba vigente desde 2021 para fomentar el turismo y la “relación familiar humanitaria”, ocurre en momentos que la Casa Blanca presiona a los esposos Daniel Ortega y Rosario Murillo para liberar a presos políticos y recurrentes acusaciones a Managua de ser puente para que migrantes sin documentos lleguen a Estados Unidos.

NI QUEROSENO, NI LUZ

Las autoridades cubanas informaron a las aerolíneas que operan en el país de que el suministro de queroseno quedará suspendido durante un mes a partir de este martes debido a la crisis energética, anunció a la AFP un ejecutivo de una compañía europea.

La Compañía estatal Unión Eléctrica (UNE) advirtió también de otra jornada de apagones prolongados ayer que afectarían de manera simultánea al 59% de su territorio durante el horario pico.

El gobierno de Cuba anunció el viernes un plan de medidas de emergencia en los sectores de energía, trabajo, transporte y educación, para enfrentar la crisis energética que sufre la isla por las sanciones de Estados Unidos.