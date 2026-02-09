Archivos de Epstein causan más renuncias; cuatro en una semana

LONDRES.— El jefe de gabinete del primer ministro británico Keir Starmer, Morgan McSweeney, anunció ayer su renuncia, por haber “aconsejado” al jefe de gobierno laborista nombrar a Peter Mandelson como embajador en Estados Unidos, pese a sus relaciones con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

“Aconsejé al primer ministro este nombramiento y asumo la responsabilidad”, dijo McSweeney en una declaración por escrito entregada a la BBC.

Starmer destituyó a Mandelson como comisario europeo en septiembre de 2025, tras la publicación de documentos del caso Epstein que mostraban la magnitud de sus relaciones con el financiero.

Mientras que en Noruega, el ministerio de Asuntos Exteriores anunció ayer que la destacada embajadora Mona Juul dimitirá debido a un “grave error de juicio” por sus vínculos con Epstein.

El ministerio ya había suspendido a Juul de su cargo como embajadora en Jordania e Irak, a la espera de una investigación interna por su aparición en los archivos del caso Epstein publicados por Estados Unidos.

McSweeney y Juul se unen a las recientes dimisiones de Mandelson al Partido Laborista y del presidente del Instituto del Mundo Árabe (IMA) en París, el exministro Jack Lang.

Víctimas reaparecen

Sobrevivientes de Jeffrey Epstein aprovecharon el Super Bowl ayer para relanzar un video, publicado originalmente en 2025 por la ONG World Without Exploitation, en el que exigen al Congreso de Estados Unidos liberar todos los documentos del caso sobre el delincuente sexual.