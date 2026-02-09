Corina Machado denuncia secuestro de aliado

CARACAS.— La líder opositora venezolana María Corina Machado acusó el secuestro de Juan Pablo Guanipa, dirigente político cercano a la ganadora del Premio Nobel de la Paz, quien estaba detenido desde 2025 y ayer fue excarcelado

“URGENTE. ALERTA INTERNACIONAL. Hace pocos minutos fue secuestrado Juan Pablo Guanipa en la urbanización Los Chorros de Caracas.

“Hombres fuertemente armados, vestidos de civil, llegaron en 4 vehículos, y violentamente se lo llevaron. Exigimos su liberación inmediata”, escribió Corina Machado en su cuenta de la red social X.

Ramón Guanipa, hijo de Juan Pablo, denunció el plagio de su padre mediante un videomensaje en redes.

Guanipa, de 61 años, fue excarcelado ayer, junto con Perkins Rocha, de 63, un mes después de que el gobierno interino comenzara a liberar presos políticos tras la caída de Nicolás Maduro, y antes de que el Parlamento venezolano vote este martes una ley de amnistía general propuesta por la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

Durante el día, Machado, que abandonó Venezuela en diciembre en secreto para recibir el Nobel y desde entonces se desconoce su paradero, celebró las excarcelaciones.