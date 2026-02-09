Israel asume mayor control sobre Cisjordania; autoridad palestina acusa anexión

JERUSALÉN.— El gabinete de seguridad de Israel aprobó una serie de medidas orientadas a aumentar el control sobre Cisjordania ocupada y allanar la vía para una mayor expansión de los asentamientos en este territorio palestino.

Las medidas fueron anunciadas por el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, y por el ministro de Defensa, Israel Katz.

“El gabinete de seguridad aprobó hoy (ayer) una serie de decisiones (...) que cambian fundamentalmente la realidad jurídica y civil en Judea y Samaria”, un término bíblico utilizado para referirse a Cisjordania.

Esta reforma incluye la eliminación de regulaciones vigentes desde hace décadas que prohíben a personas judías comprar tierras en Cisjordania, según el comunicado.

Otra de las medidas anunciadas es la transferencia de la autoridad sobre los permisos de construcción para los asentamientos en partes de ciudades palestinas, incluida Hebrón, de los organismos municipales de la Autoridad Palestina (AP) a Israel.

También se informó que incluían permitir a las autoridades israelíes administrar algunos lugares religiosos y ampliar la supervisión y la aplicación de la ley en las zonas bajo la administración de la AP en materia de riesgos medio ambientales, delitos relacionados con el agua y daños a yacimientos arqueológicos.

Smotrich, político de extrema derecha del partido Sionista Religioso, afirmó que esta medida tiene como objetivo “enterrar la idea de un Estado palestino”.

Cisjordania es uno de los territorios que los palestinos reclaman para un futuro Estado independiente. Gran parte de ella está bajo control militar israelí desde 1967, con un autogobierno limitado en algunas zonas gestionadas por la Autoridad Palestina, respaldada por Occidente.

El presidente palestino, Mahmud Abás, afirmó que las medidas eran peligrosas, ilegales y equivalentes a una anexión de facto.

Para la Presidencia Palestina, esta decisión refleja “un intento abierto de Israel de legalizar la expansión de los asentamientos, la confiscación de tierras y la demolición de propiedades palestinas, incluso en zonas bajo soberanía palestina”.

Hasta ahora, cualquier cambio en las construcciones de la comunidad judía requería la aprobación del municipio local y de las autoridades israelíes.

Más de 500 mil israelíes habitan en asentamientos y puestos de avanzada en Cisjordania, considerados ilegales, según el derecho internacional, donde también viven cerca de tres millones de palestinos.

El anuncio se produce pocos días antes de la visita del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a Estados Unidos, donde se reunirá con el presidente Donald Trump, que se opone a la anexión de Cisjordania.