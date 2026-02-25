Avión militar se estrella en misión nocturna, piloto pierde la vida | VIDEO

La Fuerza Aérea de Turquía confirmó la caída de un caza F-16 en las inmediaciones de la provincia de Balikesir, al oeste del país. El incidente ocurrió durante una misión nocturna, cuando la aeronave perdió contacto con la base poco después de despegar. El hecho generó conmoción en la población, ya que el avión terminó impactando en una carretera.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa turco, la comunicación con el F-16 se interrumpió desde el momento del despegue en el 9.º Comando de Base Principal, lo que activó de inmediato un protocolo de emergencia. Horas más tarde, equipos de rescate localizaron los restos del avión en una zona cercana a la carretera, confirmando que se trataba de la aeronave desaparecida.

Autoridades confirman fallecimiento del piloto

Las fuerzas armadas turcas informaron que el piloto no sobrevivió al impacto. En un comunicado oficial, señalaron que “se perdió el contacto por radio y la información de seguimiento con un avión F-16 que despegó del 9.º Comando de la Base Principal de Aviones en Balikesir a las 00:56. Como resultado de las operaciones de búsqueda y rescate que se iniciaron inmediatamente, se determinó que nuestra aeronave se había estrellado y se encontraron los restos de la aeronave. Nuestro piloto ha fallecido”.

Las autoridades señalaron que se realizarán las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas del siniestro y garantizar la seguridad en futuras operaciones.

Antecedentes internacionales

Este tipo de aeronaves ha estado involucrado en varios accidentes recientes. En enero, un F-16 de Taiwán se estrelló en el mar durante una misión de rutina, mientras que en Polonia otro aparato del mismo modelo se desplomó mientras ensayaba para un espectáculo aéreo. Estos hechos han reavivado el debate sobre la seguridad y mantenimiento de los cazas F-16, que forman parte de las flotas militares de diversos países.